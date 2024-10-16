На Урале мужчину заподозрили в убийстве полуторамесячного внука из-за плача
В Екатеринбурге разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, подозреваемого в убийстве внука, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным правоохранительных органов, убийство произошло ночью в среду на улице Инженерной в Екатеринбурге.
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"Эта криминальная история началась с жуткого сообщения в 01.40 в дежурную часть отдела полиции №13 УМВД России по Екатеринбургу. Звонивший человек рассказал, что кто-то убивает малолетнего ребенка в одной из коммунальных квартир. Для проверки этой информации были направлены несколько нарядов. К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми. Спасти врачам малыша не удалось", – сказал Горелых.
По его словам, в квартире, где произошло убийство, зарегистрированы мать и отец погибшего малыша, бабушка и дедушка ребенка, последний был неоднократно судим.
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"Незадолго до совершения убийства подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся", – уточнил представитель полиции.
Подозреваемого ищут порядка 150 сотрудников полиции. Как добавили в региональном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело об убийстве, мальчику было полтора месяца.
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