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На Урале мужчину заподозрили в убийстве полуторамесячного внука из-за плача - РИА Новости, 16.10.2024
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09:39 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ubiystvo-1978272048.html
На Урале мужчину заподозрили в убийстве полуторамесячного внука из-за плача
На Урале мужчину заподозрили в убийстве полуторамесячного внука из-за плача - РИА Новости, 16.10.2024
На Урале мужчину заподозрили в убийстве полуторамесячного внука из-за плача
Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, подозреваемого в убийстве внука, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:39
2024-10-16T09:39
происшествия
екатеринбург
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, подозреваемого в убийстве внука, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным правоохранительных органов, убийство произошло ночью в среду на улице Инженерной в Екатеринбурге. "Эта криминальная история началась с жуткого сообщения в 01.40 в дежурную часть отдела полиции №13 УМВД России по Екатеринбургу. Звонивший человек рассказал, что кто-то убивает малолетнего ребенка в одной из коммунальных квартир. Для проверки этой информации были направлены несколько нарядов. К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми. Спасти врачам малыша не удалось", – сказал Горелых. По его словам, в квартире, где произошло убийство, зарегистрированы мать и отец погибшего малыша, бабушка и дедушка ребенка, последний был неоднократно судим. "Незадолго до совершения убийства подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся", – уточнил представитель полиции. Подозреваемого ищут порядка 150 сотрудников полиции. Как добавили в региональном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело об убийстве, мальчику было полтора месяца.
https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978077367.html
https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html
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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале мужчину заподозрили в убийстве полуторамесячного внука из-за плача

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, подозреваемого в убийстве внука, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным правоохранительных органов, убийство произошло ночью в среду на улице Инженерной в Екатеринбурге.
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"Эта криминальная история началась с жуткого сообщения в 01.40 в дежурную часть отдела полиции №13 УМВД России по Екатеринбургу. Звонивший человек рассказал, что кто-то убивает малолетнего ребенка в одной из коммунальных квартир. Для проверки этой информации были направлены несколько нарядов. К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми. Спасти врачам малыша не удалось", – сказал Горелых.
По его словам, в квартире, где произошло убийство, зарегистрированы мать и отец погибшего малыша, бабушка и дедушка ребенка, последний был неоднократно судим.
«
"Незадолго до совершения убийства подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся", – уточнил представитель полиции.
Подозреваемого ищут порядка 150 сотрудников полиции. Как добавили в региональном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело об убийстве, мальчику было полтора месяца.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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