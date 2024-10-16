https://ria.ru/20241016/ubiystvo-1978272048.html

На Урале мужчину заподозрили в убийстве полуторамесячного внука из-за плача

На Урале мужчину заподозрили в убийстве полуторамесячного внука из-за плача - РИА Новости, 16.10.2024

На Урале мужчину заподозрили в убийстве полуторамесячного внука из-за плача

Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, подозреваемого в убийстве внука, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:39

2024-10-16T09:39

2024-10-16T09:39

происшествия

екатеринбург

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, подозреваемого в убийстве внука, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным правоохранительных органов, убийство произошло ночью в среду на улице Инженерной в Екатеринбурге. "Эта криминальная история началась с жуткого сообщения в 01.40 в дежурную часть отдела полиции №13 УМВД России по Екатеринбургу. Звонивший человек рассказал, что кто-то убивает малолетнего ребенка в одной из коммунальных квартир. Для проверки этой информации были направлены несколько нарядов. К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми. Спасти врачам малыша не удалось", – сказал Горелых. По его словам, в квартире, где произошло убийство, зарегистрированы мать и отец погибшего малыша, бабушка и дедушка ребенка, последний был неоднократно судим. "Незадолго до совершения убийства подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся", – уточнил представитель полиции. Подозреваемого ищут порядка 150 сотрудников полиции. Как добавили в региональном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело об убийстве, мальчику было полтора месяца.

https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978077367.html

https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)