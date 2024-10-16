https://ria.ru/20241016/tver-1978407571.html

Губернатор Игорь Руденя оценил ход строительства ДОКБ в Твери

Губернатор Игорь Руденя оценил ход строительства ДОКБ в Твери - РИА Новости, 16.10.2024

Губернатор Игорь Руденя оценил ход строительства ДОКБ в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительства Детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери; ключевой проект для развития... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:36

2024-10-16T20:36

2024-10-16T20:36

тверская область

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россия

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительства Детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери; ключевой проект для развития всей региональной системы здравоохранения реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба облправительства. "Важный этап – переход в режим закрытия контура. Планируем, что до нового года тепло уже будет подано по временной схеме. Активно монтируются окна, стеклопакеты, перегородки. И начинается масштабный этап внутренней отделки и формирования помещений. Подрядчик работает очень активно, на объекте достаточно сил и средств. Хотел бы поблагодарить министерство здравоохранения РФ, руководство правительства Российской Федерации и президента за выделение средств на следующий год для завершения строительства столь большого объекта. Я думаю, это будет один из самых крупных объектов детского здравоохранения в Центральном федеральном округе", – приводятся в сообщении слова Рудени. В настоящее время в работах по строительству ДОКБ задействовано свыше 200 человек и 15 единиц техники. Завершаются монолитные работы – в финальной стадии находится возведение железобетонных каркасов и наружных стен всех корпусов больницы, осуществляется кладка внутренних стен, устанавливаются оконные и дверные блоки, ведется утепление стен, устройство внутренних инженерных коммуникаций, строительство теплотрассы. Руденя подчеркнул, что важно уже сейчас прорабатывать вопросы функционирования медучреждения – это касается, в частности, приобретения и ввода оборудования, укомплектования штата специалистами, предоставления сотрудникам ведомственного жилья, определения объёмов оказания медицинской помощи, обеспечения комплексной безопасности на территории больницы. Глава региона поручил проработать возможность проведения на базе ДОКБ диспансеризации детского населения со всей Тверской области, а также создания условий для непрерывного обучения детей в стационаре в формате временных лечебных классов. Перед профильными ведомствами губернатором поставлены задачи по формированию транспортных коридоров и маршрутов общественного транспорта для обеспечения доступности объекта с учетом ввода Западного моста, обустройству парковочных мест. Открытие нового комплекса Детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, добавили в пресс-службе. Там отметили, что на территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам.

https://ria.ru/20241016/rudenya-1978397142.html

https://ria.ru/20241002/proekty-1976005898.html

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тверь, россия, игорь руденя, тверская область