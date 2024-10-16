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Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции - РИА Новости, 16.10.2024
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15:38 16.10.2024 (обновлено: 16:01 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/turtsiya-1978351732.html
Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции
Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции - РИА Новости, 16.10.2024
Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции
Суд в Турции постановил арестовать россиянку Екатерину Бурназкину, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:38
2024-10-16T16:01
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СТАМБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Суд в Турции постановил арестовать россиянку Екатерину Бурназкину, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, сообщило агентство DHA.Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в воскресенье новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.Агентство ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности."Оставившая ребенка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом во вторник после того, как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а ее мать Елена Бурназкина - в понедельник вечером", - сообщило агентство.Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку соответствующих документов, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции, сообщили ранее в дипмиссии.
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турция, анталья (провинция), в мире, россия
Турция, Анталья (провинция), В мире, Россия
Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции

DHA: суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Анталье

© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHAЗадержанная в Турции Екатерина Бурназкина
Задержанная в Турции Екатерина Бурназкина - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHA
Задержанная в Турции Екатерина Бурназкина
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СТАМБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Суд в Турции постановил арестовать россиянку Екатерину Бурназкину, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, сообщило агентство DHA.
Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в воскресенье новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.
Агентство ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности.
"Оставившая ребенка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом во вторник после того, как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а ее мать Елена Бурназкина - в понедельник вечером", - сообщило агентство.
Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку соответствующих документов, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции, сообщили ранее в дипмиссии.
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