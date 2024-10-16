https://ria.ru/20241016/turtsiya-1978351732.html

Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции

Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции - РИА Новости, 16.10.2024

Суд арестовал россиянку, оставившую ребенка в аэропорту в Турции

Суд в Турции постановил арестовать россиянку Екатерину Бурназкину, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:38

2024-10-16T15:38

2024-10-16T16:01

турция

анталья (провинция)

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:85:770:518_1920x0_80_0_0_52de1fbe71f8f194c29931dcc45ee562.jpg

СТАМБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Суд в Турции постановил арестовать россиянку Екатерину Бурназкину, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, сообщило агентство DHA.Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в воскресенье новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.Агентство ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности."Оставившая ребенка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом во вторник после того, как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а ее мать Елена Бурназкина - в понедельник вечером", - сообщило агентство.Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку соответствующих документов, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции, сообщили ранее в дипмиссии.

https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html

турция

анталья (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, анталья (провинция), в мире, россия