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В Турции сделали неутешительный вывод о ситуации на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/turtsija-1978353474.html
В Турции сделали неутешительный вывод о ситуации на Украине
В Турции сделали неутешительный вывод о ситуации на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
В Турции сделали неутешительный вывод о ситуации на Украине
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил в среду госагентству Anadolu, что 30 стран не смогли объединиться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:55
2024-10-16T15:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
яшар гюлер
нато
вооруженные силы украины
в мире
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СТАМБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил в среду госагентству Anadolu, что 30 стран не смогли объединиться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах. По словам министра, на фоне современных конфликтов "ни одна страна в мире не может себя чувствовать в абсолютной безопасности", вследствие этого наблюдается рост расходов на оборону. "Мы стали в рамках украинского кризиса свидетелями того, как 30 стран не смогли объединиться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах. Эта ситуация четко демонстрирует важность большей готовности к обеспечению оружием и боеприпасами в сфере обороны. В целом, каждая страна стремится к самообеспечению и снижению зависимости от других, и осознает, что в ином случае она заплатит высокую цену", - заявил Гюлер. Гюлер планирует принять участие в совещании министров обороны НАТО в Брюсселе на этой неделе. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. Ранее Путин заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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россия, украина, турция, яшар гюлер, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Яшар Гюлер, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В Турции сделали неутешительный вывод о ситуации на Украине

Минобороны Турции: 30 стран не могут удовлетворить потребности Киева в оружии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил в среду госагентству Anadolu, что 30 стран не смогли объединиться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах.
По словам министра, на фоне современных конфликтов "ни одна страна в мире не может себя чувствовать в абсолютной безопасности", вследствие этого наблюдается рост расходов на оборону.
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"Мы стали в рамках украинского кризиса свидетелями того, как 30 стран не смогли объединиться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах. Эта ситуация четко демонстрирует важность большей готовности к обеспечению оружием и боеприпасами в сфере обороны. В целом, каждая страна стремится к самообеспечению и снижению зависимости от других, и осознает, что в ином случае она заплатит высокую цену", - заявил Гюлер.
Гюлер планирует принять участие в совещании министров обороны НАТО в Брюсселе на этой неделе.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
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После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Ранее Путин заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияЯшар ГюлерНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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