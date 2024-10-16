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Турецкий банк заявил об отсутствии сложностей с открытием счетов в рублях - РИА Новости, 16.10.2024
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Туризм
 
13:59 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/turtsija-1978330217.html
Турецкий банк заявил об отсутствии сложностей с открытием счетов в рублях
Турецкий банк заявил об отсутствии сложностей с открытием счетов в рублях - РИА Новости, 16.10.2024
Турецкий банк заявил об отсутствии сложностей с открытием счетов в рублях
Процесс открытия счетов гражданами РФ в российской национальной валюте не вызывает особых сложностей, заявил корреспонденту РИА Новости представитель одного из... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:59
2024-10-16T13:59
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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Процесс открытия счетов гражданами РФ в российской национальной валюте не вызывает особых сложностей, заявил корреспонденту РИА Новости представитель одного из крупнейших частных банков Турции, DenizBank. Ранее в социальных сетях, в частности, в группах проживающих в Турции граждан РФ, появились сообщения о массовых отказах турецких банков, даже частных, открывать счета в рублях. По словам некоторых россиян, счета невозможно открыть в том числе при наличии вида на жительство. "Счета в рублях открываются. Достаточно подойти в один из наших филиалов. Сложностей нет", - сказал представитель DenizBank корреспонденту агентства по телефону в среду. Представитель одного из филиалов турецкого государственного банка Ziraat в Анкаре 29 августа заявил РИА Новости, что финансовая организация не открывает банковские счета в рублях, не назвав причину отказа. С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял в апреле РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию является напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, отметил в июне глава ВТБ Андрей Костин. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240913/turisty-1972423110.html
https://ria.ru/20240827/turtsiya-1968765312.html
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экономика, россия, турция, москва, алексей ерхов, андрей костин (банкир)
Туризм, Экономика, Россия, Турция, Москва, Алексей Ерхов, Андрей Костин (банкир)
Турецкий банк заявил об отсутствии сложностей с открытием счетов в рублях

DenizBank: открытие счетов россиянами в рублях не вызывает особых сложностей

© AP Photo / Murad SezerМужчина выходит из здания DenizBank в Стамбуле
Мужчина выходит из здания DenizBank в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Murad Sezer
Мужчина выходит из здания DenizBank в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Процесс открытия счетов гражданами РФ в российской национальной валюте не вызывает особых сложностей, заявил корреспонденту РИА Новости представитель одного из крупнейших частных банков Турции, DenizBank.
Ранее в социальных сетях, в частности, в группах проживающих в Турции граждан РФ, появились сообщения о массовых отказах турецких банков, даже частных, открывать счета в рублях. По словам некоторых россиян, счета невозможно открыть в том числе при наличии вида на жительство.
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"Счета в рублях открываются. Достаточно подойти в один из наших филиалов. Сложностей нет", - сказал представитель DenizBank корреспонденту агентства по телефону в среду.
Представитель одного из филиалов турецкого государственного банка Ziraat в Анкаре 29 августа заявил РИА Новости, что финансовая организация не открывает банковские счета в рублях, не назвав причину отказа.
С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял в апреле РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию является напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
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В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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