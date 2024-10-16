https://ria.ru/20241016/turtsija-1978330217.html

Турецкий банк заявил об отсутствии сложностей с открытием счетов в рублях

Турецкий банк заявил об отсутствии сложностей с открытием счетов в рублях - РИА Новости, 16.10.2024

Турецкий банк заявил об отсутствии сложностей с открытием счетов в рублях

Процесс открытия счетов гражданами РФ в российской национальной валюте не вызывает особых сложностей, заявил корреспонденту РИА Новости представитель одного из... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:59

2024-10-16T13:59

2024-10-16T13:59

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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Процесс открытия счетов гражданами РФ в российской национальной валюте не вызывает особых сложностей, заявил корреспонденту РИА Новости представитель одного из крупнейших частных банков Турции, DenizBank. Ранее в социальных сетях, в частности, в группах проживающих в Турции граждан РФ, появились сообщения о массовых отказах турецких банков, даже частных, открывать счета в рублях. По словам некоторых россиян, счета невозможно открыть в том числе при наличии вида на жительство. "Счета в рублях открываются. Достаточно подойти в один из наших филиалов. Сложностей нет", - сказал представитель DenizBank корреспонденту агентства по телефону в среду. Представитель одного из филиалов турецкого государственного банка Ziraat в Анкаре 29 августа заявил РИА Новости, что финансовая организация не открывает банковские счета в рублях, не назвав причину отказа. С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял в апреле РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию является напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, отметил в июне глава ВТБ Андрей Костин. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240913/turisty-1972423110.html

https://ria.ru/20240827/turtsiya-1968765312.html

https://ria.ru/20240425/banki-1942210407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, москва, алексей ерхов, андрей костин (банкир)