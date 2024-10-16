https://ria.ru/20241016/turistka-1978272636.html

Стала известна предварительная причина гибели туристки на Алтае

Стала известна предварительная причина гибели туристки на Алтае - РИА Новости, 16.10.2024

Стала известна предварительная причина гибели туристки на Алтае

Открытый перелом лицевой и затылочной частей головы, предварительно, стал причиной смерти туристки, попавшей под камнепад в Республике Алтай, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:48

2024-10-16T09:48

2024-10-16T09:55

происшествия

республика алтай

россия

новосибирский государственный университет

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БАРНАУЛ, 16 окт – РИА Новости. Открытый перелом лицевой и затылочной частей головы, предварительно, стал причиной смерти туристки, попавшей под камнепад в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. "По предварительным данным, причиной смерти туристки стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы (это уже от падения после удара в лицо). Открытая черепно-мозговая травма. Тело осмотрено, вскрытие сделали, забирают родители", - рассказали в СУСК. В ведомстве уточнили, что по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело в рамках п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека). Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении. Ранее на горном хребте "Курайский" организованная группа из 12 туристов - студентов Новосибирского государственного университета - попала под камнепад, погибла 18-летняя девушка, двое пострадали.

https://ria.ru/20240716/gory-1959928061.html

республика алтай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика алтай, россия, новосибирский государственный университет