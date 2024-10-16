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Стала известна предварительная причина гибели туристки на Алтае - РИА Новости, 16.10.2024
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09:48 16.10.2024 (обновлено: 09:55 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/turistka-1978272636.html
Стала известна предварительная причина гибели туристки на Алтае
Стала известна предварительная причина гибели туристки на Алтае - РИА Новости, 16.10.2024
Стала известна предварительная причина гибели туристки на Алтае
Открытый перелом лицевой и затылочной частей головы, предварительно, стал причиной смерти туристки, попавшей под камнепад в Республике Алтай, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:48
2024-10-16T09:55
происшествия
республика алтай
россия
новосибирский государственный университет
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БАРНАУЛ, 16 окт – РИА Новости. Открытый перелом лицевой и затылочной частей головы, предварительно, стал причиной смерти туристки, попавшей под камнепад в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. "По предварительным данным, причиной смерти туристки стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы (это уже от падения после удара в лицо). Открытая черепно-мозговая травма. Тело осмотрено, вскрытие сделали, забирают родители", - рассказали в СУСК. В ведомстве уточнили, что по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело в рамках п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека). Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении. Ранее на горном хребте "Курайский" организованная группа из 12 туристов - студентов Новосибирского государственного университета - попала под камнепад, погибла 18-летняя девушка, двое пострадали.
https://ria.ru/20240716/gory-1959928061.html
республика алтай
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происшествия, республика алтай, россия, новосибирский государственный университет
Происшествия, Республика Алтай, Россия, Новосибирский государственный университет
Стала известна предварительная причина гибели туристки на Алтае

СК: переломы стали причиной гибели туристки, попавшей под камнепад на Алтае

© Фото : СУ СК России по Республике Алтай/TelegramФото с места происшествия в Алтайском крае, где погибла туристка
Фото с места происшествия в Алтайском крае, где погибла туристка - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Алтай/Telegram
Фото с места происшествия в Алтайском крае, где погибла туристка
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БАРНАУЛ, 16 окт – РИА Новости. Открытый перелом лицевой и затылочной частей головы, предварительно, стал причиной смерти туристки, попавшей под камнепад в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
"По предварительным данным, причиной смерти туристки стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы (это уже от падения после удара в лицо). Открытая черепно-мозговая травма. Тело осмотрено, вскрытие сделали, забирают родители", - рассказали в СУСК.
В ведомстве уточнили, что по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело в рамках п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека). Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении.
Ранее на горном хребте "Курайский" организованная группа из 12 туристов - студентов Новосибирского государственного университета - попала под камнепад, погибла 18-летняя девушка, двое пострадали.
Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В горах Кабардино-Балкарии умер турист из Белоруссии
16 июля, 09:15
 
ПроисшествияРеспублика АлтайРоссияНовосибирский государственный университет
 
 
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