https://ria.ru/20241016/tserkov-1978181307.html

Под прицелом — миллионы. Европа готовит решающую атаку на "агентов Кремля"

Под прицелом — миллионы. Европа готовит решающую атаку на "агентов Кремля" - РИА Новости, 16.10.2024

Под прицелом — миллионы. Европа готовит решающую атаку на "агентов Кремля"

Власти Молдавии могут в ближайшее время ликвидировать местную православную церковь. В преддверии президентских выборов политики уверяют, что ничего подобного не РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:03

религия

аналитика - религия и мировоззрение

русская православная церковь

евгения гуцул

молдавия

майя санду

россия

бухарест

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Молдавии могут в ближайшее время ликвидировать местную православную церковь. В преддверии президентских выборов политики уверяют, что ничего подобного не замышляют. Однако факты говорят об обратном.Ничего не изменитсяВ одном из интервью глава Гагаузской автономии раскрыла планы президента Майи Санду."Они (команда Санду. — Прим. ред.), — отметила Евгения Гуцул, — посягают на святое — на веру человека, церковь. Это напоминает сценарий Украины: мы видим, что там происходит с церковью".На первый взгляд, провокативность заявления вполне понятна. Южная автономия традиционно выступала за сближение с Россией. А команда действующего президента сразу взяла курс на евроинтеграцию.Cам инфоповод создал депутат от Партии действия и солидарности (ПДС) Василе Шоймару. В сентябре он заявил: "Придет момент, когда и мы <…> отречемся от митрополии Молдавии, которая на самом деле митрополия России. <…> Думаю, <...> этой осенью вопрос будет решен".Санду и ее соратники быстро отмежевались от его высказываний. ПДС не готовит никакого законопроекта или указа по ликвидации ПЦМ, заверили они.Однако Гуцул это не убедило. "Я понимаю, почему представители ПДС открещиваются от его (Шоймару. — Прим. ред.) слов, — потому что сейчас предстоят выборы, — пояснила она. — Пройдут выборы, и мы опять увидим действия со стороны этих людей. Даже если будет другой президент, все равно останутся правительство, парламент, подконтрольные правящей партии".И доля правды в словах главы Гагаузии есть.В чужом глазу соринку видимНе так давно синод ПЦМ опубликовал официальное обращение, в котором призвал светские власти прекратить давление на священнослужителей."К священникам на дом приходят представители правоохранительных органов и заставляют подписывать различные непонятные заявления. Некоторые иерархи и служители были задержаны на пограничных переходах и подвергнуты тщательному обыску без всяких оснований", — говорится в документе.Поводом послужил скандал, разгоревшийся несколько месяцев назад. В конце августа несколько молдавских клириков совершили поездку в Сергиев Посад. Официально — для паломничества по святым местам.Однако провластные СМИ быстро растиражировали: была и вторая часть турне — общение в неформальной обстановке. Так что по прибытии молодых иереев и протоиереев в аэропорту быстро окружили журналисты.В ряде публикаций появилась информация, что гостям из Молдавии в России сразу вручили банковские карты с первым взносом в полторы тысячи евро — на "нужды приходов". Взамен священники якобы обязались агитировать против Майи Санду и референдума по вступлению в ЕС. Финансировал же весь банкет лидер оппозиционного блока "Победа" бизнесмен Илан Шор.Синод ПЦМ позже выступил с разъяснением: поездка в Москву носила исключительно духовно-просветительский характер, все расходы взяла на себя РПЦ, а банковские карты с деньгами — жест доброй воли по отношению к бедным сельским приходами Молдавии.Президент на сергиево-посадскую историю отреагировала довольно четко. Выступая на телевидении, призвала ПЦМ "держаться подальше от политики и позволить гражданам самим выбирать, чего они хотят".Предвзятость в отношении структуры понятна. С момента прихода к власти команда Санду называла Православную церковь Молдавии не иначе как "самопровозглашенной оккупационной структурой", а ее служителей — "агентами российских спецслужб".Предпочтение отдали Бессарабской митрополии, которая возникла в начале 1990-х на волне сепаратистских настроений в республике. Канонически она подчиняется Румынской православной церкви (РумПЦ).До прямого конфликта по этому поводу духовные Москва и Бухарест не доходили. Скорее, две параллельные структуры — многолетнее неудобство для самой Молдавии.Агитатор от БогаТак почему бы Санду не провести урок нравственности и для своего фаворита? Тем более что повод есть. В конце сентября глава Бессарабской митрополии Петр (Пэдурару) встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.Со своей стороны политик пообещал религиозной организации всестороннюю, в частности финансовую, поддержку. А также отметил, что именно Бессарабская митрополия должна стать для Кишинева и Бухареста тем самым связующим звеном.Стоит отметить, что прошлой осенью стороны обсуждали тот же вопрос. Тогда румынский премьер даже анонсировал голосование по специальному законопроекту, который предусматривал выделение из бюджета страны средств на нужды вотчины Пэдурару.Видимо, обещанного не пришлось ждать, как обычно, три года.Тем более деньги Бессарабской митрополии не помешают, учитывая ее постоянное расширение. Не так давно она объединяла около 300 приходов (примерно десять-двадцать процентов от общего числа православных верующих), в основном на границе с Румынией.Для сравнения: к ПЦМ относят себя более 70 процентов граждан Молдавии и Приднестровья.Но теперь маргинальная смена канонической юрисдикции становится тенденцией. Неудивительно, ведь Бессарабский митрополит ведет активную агитационную работу. То заверяет, что РумПЦ игнорирует любые санкции ПЦМ в отношении перебежчиков. То выступает с лозунгами "Мы все — румыны, и мы должны принадлежать к церкви нашего народа".Как результат, более 60 приходов молдавской церкви перешли под омофор Бухареста.Светские власти в преддверии выборов стараются не обострять ситуацию. Санду уверяет, что цель ее и правящей партии — "поддерживать обе митрополии и <…> взаимопонимание между прихожанами". Но ведь договориться с одним всегда легче и удобнее, чем с двумя.

https://ria.ru/20241010/ultimatum-1977258439.html

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аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, евгения гуцул, молдавия, майя санду, россия, бухарест, евросоюз