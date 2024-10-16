https://ria.ru/20241016/tsakhal-1978246381.html

Армия Израиля зафиксировала около 50 ракетных пусков из Ливана

Армия Израиля зафиксировала около 50 ракетных пусков из Ливана - РИА Новости, 16.10.2024

Армия Израиля зафиксировала около 50 ракетных пусков из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала в среду примерно 50 запусков снарядов, выпущенных со стороны Ливана по северным районам страны, часть объектов была... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T03:00

2024-10-16T03:00

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала в среду примерно 50 запусков снарядов, выпущенных со стороны Ливана по северным районам страны, часть объектов была перехвачена, сообщила пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших некоторое время назад в районе Верхняя Галилея, было обнаружено около 50 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В пресс-службе добавили, что некоторые снаряды были перехвачены, несколько объектов упали. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024