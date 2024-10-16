Трамп рассказал, зачем звонил главе Google
Трамп позвонил в Google, так как не смог найти позитивных новостей о себе
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп заявил, что позвонил "главе" компании Google из-за того, что не смог найти позитивных новостных статей о себе в поисковике этой корпорации.
"У Google много власти. И они (в компании - ред.) плохо относятся ко мне, очень плохо... А один день я позвонил главе Google. Я сказал, что у меня последнее время много хороших историй (новостей - ред.), но в Google их не найти... Я думаю, что Google такой же пристрастный, как и наше правительство", - заявил политик в интервью агентству Блумберг.
Трамп не уточнил, с кем и когда провел этот телефонный разговор. Генеральным директором Google с 2015 года является Сундар Пичаи.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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