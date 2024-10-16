https://ria.ru/20241016/tatarstan-1978399150.html
Ассоциация ветеранов СВО создана в Татарстане
Ассоциация ветеранов СВО создана в Татарстане - РИА Новости, 16.10.2024
Ассоциация ветеранов СВО создана в Татарстане
Ассоциация ветеранов специальной военной операции, которая будет помогать решению вопросов ветеранов СВО и членов их семей, создана в Татарстане, сообщил глава... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:34
2024-10-16T19:34
2024-10-16T19:34
республика татарстан
россия
рустам минниханов
владимир путин
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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Ассоциация ветеранов специальной военной операции, которая будет помогать решению вопросов ветеранов СВО и членов их семей, создана в Татарстане, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "Сегодня в республике создана Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Ее возглавил генерал-лейтенант Владимир Майстренко, человек с большим боевым опытом. Наши бойцы возвращаются, и они должны чувствовать нашу поддержку", - написал Минниханов в своем Telegram-канале. Как уточняет пресс-служба главы Татарстана, в ходе встречи с членами координационного совета ассоциации Минниханов отметил, что сегодня татарстанцы с честью выполняют свой воинский долг в зоне СВО, мужественно сражаясь за безопасность России. По словам главы Татарстана, с первых дней спецоперации республика оказывает всю необходимую помощь бойцам на фронте, активно участвует в гуманитарных миссиях. К этой работе подключились все органы государственной власти и муниципалитеты, предприятия, малый и средний бизнес, общественные объединения и религиозные организации, волонтеры и простые жители республики. С прошлого года в республике действует филиал государственного фонда "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента России Владимира Путина. Минниханов отметил, что возглавивший Ассоциацию ветеранов СВО Татарстана помощник премьер-министра республики, генерал-лейтенант Владимир Майстренко имеет за плечами большой боевой опыт в "горячих точках", является участников боевых действий в Северо-Кавказском регионе, Сирии и специальной военной операции на Украине. В 2014-2017 годах возглавлял Казанское высшее военное танковое училище. "Бесспорно, образование ассоциации - очень правильный шаг. Нужно системно решать вопросы ветеранов СВО, членов их семей. Не сомневаюсь, что ассоциация активно включится в данную работу. Мы со своей стороны будем оказывать всю необходимую поддержку", - подчеркнул Минниханов. По словам Майстренко, которые приводятся в сообщении пресс-службы, в задачи ассоциации будет входить всесторонняя работа с ветеранами СВО. В первую очередь, социализация и помощь в дальнейшем трудоустройстве, медицинская реабилитация, а также поддержка семей бойцов.
https://ria.ru/20240927/tatarstan-1975071732.html
https://ria.ru/20240927/minnikhanov-1975060832.html
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россия, рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Ассоциация ветеранов специальной военной операции, которая будет помогать решению вопросов ветеранов СВО и членов их семей, создана в Татарстане, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Сегодня в республике создана Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Ее возглавил генерал-лейтенант Владимир Майстренко, человек с большим боевым опытом. Наши бойцы возвращаются, и они должны чувствовать нашу поддержку", - написал Минниханов в своем Telegram-канале.
Как уточняет пресс-служба главы Татарстана, в ходе встречи с членами координационного совета ассоциации Минниханов отметил, что сегодня татарстанцы с честью выполняют свой воинский долг в зоне СВО, мужественно сражаясь за безопасность России
.
По словам главы Татарстана, с первых дней спецоперации республика оказывает всю необходимую помощь бойцам на фронте, активно участвует в гуманитарных миссиях. К этой работе подключились все органы государственной власти и муниципалитеты, предприятия, малый и средний бизнес, общественные объединения и религиозные организации, волонтеры и простые жители республики. С прошлого года в республике действует филиал государственного фонда "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента России Владимира Путина
.
Минниханов отметил, что возглавивший Ассоциацию ветеранов СВО Татарстана помощник премьер-министра республики, генерал-лейтенант Владимир Майстренко имеет за плечами большой боевой опыт в "горячих точках", является участников боевых действий в Северо-Кавказском регионе, Сирии
и специальной военной операции на Украине
. В 2014-2017 годах возглавлял Казанское высшее военное танковое училище.
"Бесспорно, образование ассоциации - очень правильный шаг. Нужно системно решать вопросы ветеранов СВО, членов их семей. Не сомневаюсь, что ассоциация активно включится в данную работу. Мы со своей стороны будем оказывать всю необходимую поддержку", - подчеркнул Минниханов.
По словам Майстренко, которые приводятся в сообщении пресс-службы, в задачи ассоциации будет входить всесторонняя работа с ветеранами СВО. В первую очередь, социализация и помощь в дальнейшем трудоустройстве, медицинская реабилитация, а также поддержка семей бойцов.