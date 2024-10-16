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За два года в Татарстане было отремонтировано более 50 мостов - РИА Новости, 16.10.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
18:11 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/tatarstan-1978385670.html
За два года в Татарстане было отремонтировано более 50 мостов
За два года в Татарстане было отремонтировано более 50 мостов - РИА Новости, 16.10.2024
За два года в Татарстане было отремонтировано более 50 мостов
Татарстан в 2022-2024 годах отремонтировал 55 мостов и путепроводов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает министерство... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:11
2024-10-16T18:11
республика татарстан
набережные челны
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Татарстан в 2022-2024 годах отремонтировал 55 мостов и путепроводов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. "В 2024 году в рамках национального проекта запланировано ввести в эксплуатацию после восстановления 19 искусственных сооружений (мостов и путепроводов) общей протяженностью 745 погонных метров. С 2022 по 2024 годы будет приведено в нормативное состояние 55 объектов общей протяженностью 3,9 тысячи погонных метров при реализации проекта в республике", - говорится в сообщении. Также в текущем году запланировано привести в нормативное состояние 106 километров автомобильных дорог. Протяженность отремонтированных дорог с 2017 года составит 1,8 тысячи километров, что обеспечит 85,01% нормативного состояния дорожной сети агломераций и 51,6% нормативного состояния региональных дорог по итогам 2024 года. Кроме того, в рамках национального проекта осуществляется внедрение интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях республики. На территории Татарстана продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. Так, построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога М-12 "Восток". В настоящее время продолжается строительство участка автомобильной дороги М-7 "Волга" с обходом городов Набережные Челны и Нижнекамск, строительство автомобильной дороги "Шали-Бавлы", а также реконструкция дороги М-7 "Волга" от примыкания обхода до границы с Башкирией. В результате протяженность автомобильных дорог первой технической категории в республике увеличится на 458 километров, что более чем в два раза превысит показатель 2022 года. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, искусственных сооружений, внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также реализация крупных инфраструктурных проектов с 2025 года продолжится в Татарстане в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", федеральных и региональных программ дорожных работ.
https://ria.ru/20240927/tatarstan-1975071732.html
https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973214391.html
набережные челны
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
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набережные челны, нижнекамск, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Набережные Челны, Нижнекамск, Республика Татарстан (Татарстан)

За два года в Татарстане было отремонтировано более 50 мостов

© РИА Новости / Алексей Насыров | Перейти в медиабанкМост "Миллениум" на фоне панорамы города Казань
Мост Миллениум на фоне панорамы города Казань - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Насыров
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Мост "Миллениум" на фоне панорамы города Казань
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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Татарстан в 2022-2024 годах отремонтировал 55 мостов и путепроводов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
"В 2024 году в рамках национального проекта запланировано ввести в эксплуатацию после восстановления 19 искусственных сооружений (мостов и путепроводов) общей протяженностью 745 погонных метров. С 2022 по 2024 годы будет приведено в нормативное состояние 55 объектов общей протяженностью 3,9 тысячи погонных метров при реализации проекта в республике", - говорится в сообщении.
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Также в текущем году запланировано привести в нормативное состояние 106 километров автомобильных дорог. Протяженность отремонтированных дорог с 2017 года составит 1,8 тысячи километров, что обеспечит 85,01% нормативного состояния дорожной сети агломераций и 51,6% нормативного состояния региональных дорог по итогам 2024 года.
Кроме того, в рамках национального проекта осуществляется внедрение интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях республики.
На территории Татарстана продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. Так, построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога М-12 "Восток". В настоящее время продолжается строительство участка автомобильной дороги М-7 "Волга" с обходом городов Набережные Челны и Нижнекамск, строительство автомобильной дороги "Шали-Бавлы", а также реконструкция дороги М-7 "Волга" от примыкания обхода до границы с Башкирией. В результате протяженность автомобильных дорог первой технической категории в республике увеличится на 458 километров, что более чем в два раза превысит показатель 2022 года.
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, искусственных сооружений, внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также реализация крупных инфраструктурных проектов с 2025 года продолжится в Татарстане в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", федеральных и региональных программ дорожных работ.
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Республика ТатарстанНабережные ЧелныНижнекамскРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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