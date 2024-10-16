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ВС России поразили нефтезавод, снабжающий ВСУ
ВС России поразили нефтезавод, снабжающий ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
ВС России поразили нефтезавод, снабжающий ВСУ
Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников уничтожили украинский склад безэкипажных катеров, поразили инфраструктуру военного аэродрома,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:16
2024-10-16T12:16
2024-10-16T12:16
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников уничтожили украинский склад безэкипажных катеров, поразили инфраструктуру военного аэродрома, производство взрывчатых веществ и боеприпасов, нефтеперерабатывающий завод, ракетные установки "Нептун" и С-200, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад безэкипажных катеров", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, а также обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу. Кроме того, поражены установки берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса С-200, а скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 56 беспилотников самолетного типа.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили нефтезавод, снабжающий ВСУ
МО: ВС России поразили нефтезавод, снабжающий ВСУ и производство взрывчатки