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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 16.10.2024
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12:11 16.10.2024 (обновлено: 12:27 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/svo-1978301227.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 16.10.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и две бронемашины "Козак" и... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:11
2024-10-16T12:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и две бронемашины "Козак" и Kirpi турецкого производства, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вишневое, Новоселидовка, Дзержинск, Воздвиженка, Селидово и Сухая Балка Донецкой Народной Республики."Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й, 157-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак" и Kirpi турецкого производства, четыре автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

ВСУ потеряли до 465 человек в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и две бронемашины "Козак" и Kirpi турецкого производства, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вишневое, Новоселидовка, Дзержинск, Воздвиженка, Селидово и Сухая Балка Донецкой Народной Республики.
"Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й, 157-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак" и Kirpi турецкого производства, четыре автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - говорится в сообщении министерства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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