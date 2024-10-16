https://ria.ru/20241016/svo-1978301012.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 16.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:08
2024-10-16T12:08
2024-10-16T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085750_0:424:2842:2023_1920x0_80_0_0_9a2c68be3661d00320ec8e6a330a1097.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, в течение суток нанесено поражение формированиям 31-й, 65-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской Области, Крещеновка и Золотая Балка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20241016/lnr-1978299725.html
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085750_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_b4a3103368c4ddbc10cae4a7c462f50c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности "Днепра"