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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 16.10.2024 (обновлено: 12:27 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/svo-1978301012.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 16.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:08
2024-10-16T12:27
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, в течение суток нанесено поражение формированиям 31-й, 65-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской Области, Крещеновка и Золотая Балка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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в мире, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, в течение суток нанесено поражение формированиям 31-й, 65-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской Области, Крещеновка и Золотая Балка Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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