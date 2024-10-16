https://ria.ru/20241016/svo-1978301012.html

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 16.10.2024

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:08

2024-10-16T12:08

2024-10-16T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085750_0:424:2842:2023_1920x0_80_0_0_9a2c68be3661d00320ec8e6a330a1097.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, в течение суток нанесено поражение формированиям 31-й, 65-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской Области, Крещеновка и Золотая Балка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20241016/lnr-1978299725.html

россия

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины