https://ria.ru/20241016/svo-1978300429.html

Бойцы "Юга" отразили семь контратак ВСУ

Бойцы "Юга" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024

Бойцы "Юга" отразили семь контратак ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, Украина потеряла до 710 военнослужащих за сутки,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:06

2024-10-16T12:06

2024-10-16T12:27

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, Украина потеряла до 710 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильинка, Курахово, Дылеевка, Иванополье, Константиновка и Елизаветовка Донецкой народной республики. Отразили семь контратак подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 710 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США.

https://ria.ru/20241016/lnr-1978299725.html

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вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, константиновка