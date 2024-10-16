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Бойцы "Юга" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
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12:06 16.10.2024 (обновлено: 12:27 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/svo-1978300429.html
Бойцы "Юга" отразили семь контратак ВСУ
Бойцы "Юга" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
Бойцы "Юга" отразили семь контратак ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, Украина потеряла до 710 военнослужащих за сутки,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:06
2024-10-16T12:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, Украина потеряла до 710 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильинка, Курахово, Дылеевка, Иванополье, Константиновка и Елизаветовка Донецкой народной республики. Отразили семь контратак подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 710 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США.
https://ria.ru/20241016/lnr-1978299725.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Константиновка
Бойцы "Юга" отразили семь контратак ВСУ

ВСУ потеряли до 710 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, Украина потеряла до 710 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильинка, Курахово, Дылеевка, Иванополье, Константиновка и Елизаветовка Донецкой народной республики. Отразили семь контратак подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 710 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВ миреКонстантиновка
 
 
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