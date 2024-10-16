https://ria.ru/20241016/svo-1978300245.html

Подразделения "Севера" уничтожили склад БПЛА ВСУ в Харьковской области

Подразделения "Севера" уничтожили склад БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.10.2024

Подразделения "Севера" уничтожили склад БПЛА ВСУ в Харьковской области

ВСУ в течение суток потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:05

2024-10-16T12:05

2024-10-16T12:14

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВСУ в течение суток потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Большие и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241016/sosluzhivets-1978251997.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины