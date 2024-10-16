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Подразделения "Севера" уничтожили склад БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 16.10.2024 (обновлено: 12:14 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/svo-1978300245.html
Подразделения "Севера" уничтожили склад БПЛА ВСУ в Харьковской области
Подразделения "Севера" уничтожили склад БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.10.2024
Подразделения "Севера" уничтожили склад БПЛА ВСУ в Харьковской области
ВСУ в течение суток потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:05
2024-10-16T12:14
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВСУ в течение суток потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Большие и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" уничтожили склад БПЛА ВСУ в Харьковской области

МО: ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВСУ в течение суток потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Большие и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.
Центр подготовки операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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