https://ria.ru/20241016/svo-1978245223.html

Вдохновленный примером супруги доброволец рассказал, как ушел на СВО

Вдохновленный примером супруги доброволец рассказал, как ушел на СВО - РИА Новости, 16.10.2024

Вдохновленный примером супруги доброволец рассказал, как ушел на СВО

Российский доброволец с позывным "Поздняк" рассказал РИА Новости, как ушел на СВО, вдохновившись работой супруги — военнослужащей Росгвардии. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T02:35

2024-10-16T02:35

2024-10-16T03:11

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы рф

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КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 16 окт — РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Поздняк" рассказал РИА Новости, как ушел на СВО, вдохновившись работой супруги — военнослужащей Росгвардии. "Да, у меня жена военнослужащая, правда, не в министерстве обороны, а в Росгвардии. Выслуги лет у нее, конечно, побольше в разы, чем у меня... Смотря на нее, сколько она прослужила, если она смогла, почему я не смогу? Была примером, всё равно дома строит... бывает, что она главная дома", — рассказал доброволец, командир зенитно-ракетного отделения. Военнослужащий добавил, что на подписание контракта его также подтолкнул репортаж о девушке-военнослужащей. "Просто я в один прекрасный момент пришел домой, включил телевизор и по новостям там показывали девочку, очень молоденькую, наверное, лет 20. Но я подумал, почему я должен лежать дома, когда девочки уже воюют. Ну, как бы это несправедливо. Как бы война — это мужское дело, поэтому решил", — сказал он. За спасение командира, эвакуацию раненых сослуживцев и успешное выполнение боевых задач "Поздняк" был награжден медалью Жукова. Дома военнослужащего ждут два сына — оба берут пример с родителей и мечтают стать военными. "Будет, наверное, семейным [дело], чтобы все военнослужащие, потому что у меня сыну 13 лет будет, он тоже хочет стать военным. И второму сыну 5 лет, ну, уже тот тоже стремится, занимается спортом марширует дома в форме", — поделился "Поздняк".

https://ria.ru/20241016/dnr-1978241973.html

https://ria.ru/20240816/dobrovolets-1966547402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф