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Вдохновленный примером супруги доброволец рассказал, как ушел на СВО - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 16.10.2024 (обновлено: 03:11 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/svo-1978245223.html
Вдохновленный примером супруги доброволец рассказал, как ушел на СВО
Вдохновленный примером супруги доброволец рассказал, как ушел на СВО - РИА Новости, 16.10.2024
Вдохновленный примером супруги доброволец рассказал, как ушел на СВО
Российский доброволец с позывным "Поздняк" рассказал РИА Новости, как ушел на СВО, вдохновившись работой супруги — военнослужащей Росгвардии. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:35
2024-10-16T03:11
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
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КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 16 окт — РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Поздняк" рассказал РИА Новости, как ушел на СВО, вдохновившись работой супруги — военнослужащей Росгвардии. "Да, у меня жена военнослужащая, правда, не в министерстве обороны, а в Росгвардии. Выслуги лет у нее, конечно, побольше в разы, чем у меня... Смотря на нее, сколько она прослужила, если она смогла, почему я не смогу? Была примером, всё равно дома строит... бывает, что она главная дома", — рассказал доброволец, командир зенитно-ракетного отделения. Военнослужащий добавил, что на подписание контракта его также подтолкнул репортаж о девушке-военнослужащей. "Просто я в один прекрасный момент пришел домой, включил телевизор и по новостям там показывали девочку, очень молоденькую, наверное, лет 20. Но я подумал, почему я должен лежать дома, когда девочки уже воюют. Ну, как бы это несправедливо. Как бы война — это мужское дело, поэтому решил", — сказал он. За спасение командира, эвакуацию раненых сослуживцев и успешное выполнение боевых задач "Поздняк" был награжден медалью Жукова. Дома военнослужащего ждут два сына — оба берут пример с родителей и мечтают стать военными. "Будет, наверное, семейным [дело], чтобы все военнослужащие, потому что у меня сыну 13 лет будет, он тоже хочет стать военным. И второму сыну 5 лет, ну, уже тот тоже стремится, занимается спортом марширует дома в форме", — поделился "Поздняк".
https://ria.ru/20241016/dnr-1978241973.html
https://ria.ru/20240816/dobrovolets-1966547402.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ
Вдохновленный примером супруги доброволец рассказал, как ушел на СВО

Доброволец "Поздняк" рассказал, как ушел на СВО, вдохновившись работой жены

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 16 окт — РИА Новости. Российский доброволец с позывным "Поздняк" рассказал РИА Новости, как ушел на СВО, вдохновившись работой супруги — военнослужащей Росгвардии.
"Да, у меня жена военнослужащая, правда, не в министерстве обороны, а в Росгвардии. Выслуги лет у нее, конечно, побольше в разы, чем у меня... Смотря на нее, сколько она прослужила, если она смогла, почему я не смогу? Была примером, всё равно дома строит... бывает, что она главная дома", — рассказал доброволец, командир зенитно-ракетного отделения.
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Военнослужащий добавил, что на подписание контракта его также подтолкнул репортаж о девушке-военнослужащей.
"Просто я в один прекрасный момент пришел домой, включил телевизор и по новостям там показывали девочку, очень молоденькую, наверное, лет 20. Но я подумал, почему я должен лежать дома, когда девочки уже воюют. Ну, как бы это несправедливо. Как бы война — это мужское дело, поэтому решил", — сказал он.
За спасение командира, эвакуацию раненых сослуживцев и успешное выполнение боевых задач "Поздняк" был награжден медалью Жукова. Дома военнослужащего ждут два сына — оба берут пример с родителей и мечтают стать военными.
"Будет, наверное, семейным [дело], чтобы все военнослужащие, потому что у меня сыну 13 лет будет, он тоже хочет стать военным. И второму сыну 5 лет, ну, уже тот тоже стремится, занимается спортом марширует дома в форме", — поделился "Поздняк".
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФ
 
 
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