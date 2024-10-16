https://ria.ru/20241016/sud-1978390981.html

Суд в Чечне заключил под стражу владельца АЗС, где произошел взрыв

Суд в Чечне заключил под стражу владельца АЗС, где произошел взрыв - РИА Новости, 16.10.2024

Суд в Чечне заключил под стражу владельца АЗС, где произошел взрыв

Суд в Чечне заключил под стражу владельца автомобильной газозаправочной станции LIONTEK, где 12 октября произошел взрыв цистерны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:42

2024-10-16T18:42

2024-10-16T19:31

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на азс в грозном

россия

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 16 окт - РИА Новости. Суд в Чечне заключил под стражу владельца автомобильной газозаправочной станции LIONTEK, где 12 октября произошел взрыв цистерны, сообщает пресс-служба регионального СУСК.Ранее в республике также задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом."Следственными органами СК России по Чеченской Республике по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст.238 УК РФ), задержан 55-летний владелец автозаправочной станции, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый является владельцем автомобильной газозаправочной станции LIONTEK, - сообщает региональный СУСК.Двенадцатого октября в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. По данным МЧС РФ, погибли четыре человека, в том числе двое детей. По факту произошедшего возбуждено дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20241012/dagestan-1977762083.html

https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977755369.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на азс в грозном, россия, грозный