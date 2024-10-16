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В Крыму назвали стратегию НАТО по Украине тупиковой - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/strategiya-1978303072.html
В Крыму назвали стратегию НАТО по Украине тупиковой
В Крыму назвали стратегию НАТО по Украине тупиковой - РИА Новости, 16.10.2024
В Крыму назвали стратегию НАТО по Украине тупиковой
Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков назвал тупиковой стратегию НАТО по Украине, призванную не позволить России "добиться желаемого". РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:20
2024-10-16T12:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
марк рютте
сергей цеков
нато
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков назвал тупиковой стратегию НАТО по Украине, призванную не позволить России "добиться желаемого". Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что стратегия НАТО по Украине заключается в оказании массовой помощи Украине, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы". Рютте заявил, что нельзя позволить России добиться желаемого на Украине. "НАТО, поставив на Украину, избрала тупиковую стратегию. Очевидно, что чем дольше продлится конфликт, тем больше потеряет Украина, граждане которой воюют исключительно за интересы западных элит. Их стратегия никакого эффекта не достигнет, Россию они не заставят вести переговоры на чужих условиях", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, заявление Рютте лишь доказывает заинтересованность НАТО в эскалации конфликта "до последнего украинца" и наплевательское отношение к судьбе украинского народа. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20241016/shtab-1978281136.html
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россия, украина, курская область, марк рютте, сергей цеков, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Марк Рютте, Сергей Цеков, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В Крыму назвали стратегию НАТО по Украине тупиковой

Политик Цеков назвал стратегию НАТО по Украине тупиковой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков назвал тупиковой стратегию НАТО по Украине, призванную не позволить России "добиться желаемого".
Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что стратегия НАТО по Украине заключается в оказании массовой помощи Украине, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы". Рютте заявил, что нельзя позволить России добиться желаемого на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Вчера, 08:00
"НАТО, поставив на Украину, избрала тупиковую стратегию. Очевидно, что чем дольше продлится конфликт, тем больше потеряет Украина, граждане которой воюют исключительно за интересы западных элит. Их стратегия никакого эффекта не достигнет, Россию они не заставят вести переговоры на чужих условиях", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, заявление Рютте лишь доказывает заинтересованность НАТО в эскалации конфликта "до последнего украинца" и наплевательское отношение к судьбе украинского народа.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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14 октября, 07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьМарк РюттеСергей ЦековНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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