США не изменят мнение по ограничениям для Киева на удары вглубь России
Белый дом: подходы к ограничениям для Киева на удары вглубь России не изменятся
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Подходы США к ограничениям для Киева на удары вглубь РФ не изменятся, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Наши подходы к запрещению использования (ракет - ред.) АТACMS или дальнобойных ударов внутрь России не изменились, это не изменится, сейчас это не изменилось", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
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Она добавила, что переговоры с Украиной об их нуждах в контексте вооружений продолжатся
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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