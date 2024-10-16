https://ria.ru/20241016/ssha-1978297573.html
Решение кризиса в Газе поднимет рейтинг Харрис, считает эксперт
Решение кризиса в Газе поднимет рейтинг Харрис, считает эксперт - РИА Новости, 16.10.2024
Решение кризиса в Газе поднимет рейтинг Харрис, считает эксперт
Попытка США заставить Израиль решить гуманитарный кризис в Секторе Газа за месяц призваны повысить рейтинг вице-президента и кандидата на пост главы государства РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:51
2024-10-16T11:51
2024-10-16T11:57
сша
джо байден
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politico
в мире
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сектор газа
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Попытка США заставить Израиль решить гуманитарный кризис в Секторе Газа за месяц призваны повысить рейтинг вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис перед президентскими выборами, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.Ранее во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили письмо министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру, в котором угрожают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю в случае, если гуманитарный кризис в Секторе Газа не будет преодолён за месяц."Это связано с выборами 5 ноября, потому что уже давно идет разговор о том, что для демократов важно, чтобы к выборам команда Байдена подошла с какими-нибудь серьезными достижениями на внешнеполитическом фронте. В украинском конфликте не получается, второй вариант - это конфликт на Ближнем Востоке", - сказал Зелтынь.Эксперт пояснил, что в последние месяцы США прикладывают "нечеловеческие" усилия для того, чтобы заставить Израиль прекратить боевые действия или по крайней мере выйти на уровень прекращения огня, хотя бы в Секторе Газа. Если это получится, Байден сможет продемонстрировать избирателю, что его команда успешно транслирует "мирные усилия на реальной почве", отметил Зелтынь."Я думаю, что всем в Вашингтоне понятно, что Израиль не прекратит боевые действия до тех пор, пока ХАМАС полностью, 100%, не согласится на условия Израиля. Речь идет об оставшихся заложниках и, пока условия Израиля ХАМАС не будут приняты, Израиль, конечно, ничего не будет подписывать и на что-либо соглашаться. ХАМАС не примет, потому что ХАМАС хочет додавить Израиль. Каждая сторона хочет додавить другую. И американцы здесь ничего не могут сделать", - добавил Зелтынь.Он также считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не хочет, чтобы выборы в США выиграла Харрис."Для Нетаньяху важен (кандидат от Республиканцев, экс-президент Дональд - ред.) Трамп, потому что у него хороший с Трампом и у него плохой опыт с Байденом и, соответственно, Харрис", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20241015/vybory-1978061927.html
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сша, джо байден, дмитрий песков, politico, в мире, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху, камала харрис, хамас, энтони блинкен, высшая школа экономики (вшэ)
США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Politico, В мире, Израиль, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, Камала Харрис, ХАМАС, Энтони Блинкен, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Решение кризиса в Газе поднимет рейтинг Харрис, считает эксперт
Эксперт Зелтынь: США хотят повысить рейтинг Харрис перед выборами
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Попытка США заставить Израиль решить гуманитарный кризис в Секторе Газа за месяц призваны повысить рейтинг вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис перед президентскими выборами, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.
Ранее во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен
и министр обороны Ллойд Остин
направили письмо министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру, в котором угрожают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю в случае, если гуманитарный кризис в Секторе Газа не будет преодолён за месяц.
"Это связано с выборами 5 ноября, потому что уже давно идет разговор о том, что для демократов важно, чтобы к выборам команда Байдена подошла с какими-нибудь серьезными достижениями на внешнеполитическом фронте. В украинском конфликте не получается, второй вариант - это конфликт на Ближнем Востоке", - сказал Зелтынь.
Эксперт пояснил, что в последние месяцы США прикладывают "нечеловеческие" усилия для того, чтобы заставить Израиль прекратить боевые действия или по крайней мере выйти на уровень прекращения огня, хотя бы в Секторе Газа. Если это получится, Байден сможет продемонстрировать избирателю, что его команда успешно транслирует "мирные усилия на реальной почве", отметил Зелтынь.
"Я думаю, что всем в Вашингтоне
понятно, что Израиль не прекратит боевые действия до тех пор, пока ХАМАС
полностью, 100%, не согласится на условия Израиля. Речь идет об оставшихся заложниках и, пока условия Израиля ХАМАС не будут приняты, Израиль, конечно, ничего не будет подписывать и на что-либо соглашаться. ХАМАС не примет, потому что ХАМАС хочет додавить Израиль. Каждая сторона хочет додавить другую. И американцы здесь ничего не могут сделать", - добавил Зелтынь.
Он также считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
не хочет, чтобы выборы в США выиграла Харрис.
"Для Нетаньяху важен (кандидат от Республиканцев, экс-президент Дональд - ред.) Трамп, потому что у него хороший с Трампом и у него плохой опыт с Байденом и, соответственно, Харрис", - отметил эксперт.