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"Может положить конец". В США неожиданно высказались об СВО - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978391252.html
"Может положить конец". В США неожиданно высказались об СВО
"Может положить конец". В США неожиданно высказались об СВО - РИА Новости, 16.10.2024
"Может положить конец". В США неожиданно высказались об СВО
пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:45
2024-10-16T18:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
нато
украина
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Продвижение российских войск в Донбассе может создать серьезную угрозу для ключевых украинских промышленных объектов, пишет Military Watch Magazine."Продвижение российских войск в Донбассе, жизненно важного для выживания остатков экономики Украины, может положить конец усилиям правительства в Киеве и его западных союзников по сохранению у власти администрации, поддерживающей НАТО", — говорится в материале.Отмечается, что украинская сталелитейная промышленность находится под особой угрозой из-за приближения ВС России к городу Покровску. В результате этих наступательных действий как Покровский горно-обогатительный комбинат, так и крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска, пояснил автор статьи."Из-за стремительно нарастающих поражений Украины на многих фронтах и особенно быстрого истощения элитного контингента, отправленного в Курскую область в начале августа, консенсус в западном мире все больше смещается в сторону крайне пессимистичного взгляда на будущее совместных военных усилий против России", — резюмируется в публикации.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике. Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html
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украина
луганская народная республика
донбасс
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вооруженные силы рф, нато, украина, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, НАТО, Украина, Луганская Народная Республика, Донбасс
"Может положить конец". В США неожиданно высказались об СВО

MWM: активное продвижение ВС РФ угрожает жизненно важным объектам Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Продвижение российских войск в Донбассе может создать серьезную угрозу для ключевых украинских промышленных объектов, пишет Military Watch Magazine.
"Продвижение российских войск в Донбассе, жизненно важного для выживания остатков экономики Украины, может положить конец усилиям правительства в Киеве и его западных союзников по сохранению у власти администрации, поддерживающей НАТО", — говорится в материале.
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Отмечается, что украинская сталелитейная промышленность находится под особой угрозой из-за приближения ВС России к городу Покровску. В результате этих наступательных действий как Покровский горно-обогатительный комбинат, так и крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска, пояснил автор статьи.
"Из-за стремительно нарастающих поражений Украины на многих фронтах и особенно быстрого истощения элитного контингента, отправленного в Курскую область в начале августа, консенсус в западном мире все больше смещается в сторону крайне пессимистичного взгляда на будущее совместных военных усилий против России", — резюмируется в публикации.
Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.
В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике. Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.
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