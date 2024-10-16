https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978391252.html

"Может положить конец". В США неожиданно высказались об СВО

"Может положить конец". В США неожиданно высказались об СВО - РИА Новости, 16.10.2024

"Может положить конец". В США неожиданно высказались об СВО

пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:45

2024-10-16T18:45

2024-10-16T18:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

нато

украина

луганская народная республика

донбасс

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Продвижение российских войск в Донбассе может создать серьезную угрозу для ключевых украинских промышленных объектов, пишет Military Watch Magazine."Продвижение российских войск в Донбассе, жизненно важного для выживания остатков экономики Украины, может положить конец усилиям правительства в Киеве и его западных союзников по сохранению у власти администрации, поддерживающей НАТО", — говорится в материале.Отмечается, что украинская сталелитейная промышленность находится под особой угрозой из-за приближения ВС России к городу Покровску. В результате этих наступательных действий как Покровский горно-обогатительный комбинат, так и крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска, пояснил автор статьи."Из-за стремительно нарастающих поражений Украины на многих фронтах и особенно быстрого истощения элитного контингента, отправленного в Курскую область в начале августа, консенсус в западном мире все больше смещается в сторону крайне пессимистичного взгляда на будущее совместных военных усилий против России", — резюмируется в публикации.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике. Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.

https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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вооруженные силы рф, нато, украина, луганская народная республика, донбасс