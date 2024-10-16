"Может положить конец". В США неожиданно высказались об СВО
MWM: активное продвижение ВС РФ угрожает жизненно важным объектам Киева
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Продвижение российских войск в Донбассе может создать серьезную угрозу для ключевых украинских промышленных объектов, пишет Military Watch Magazine.
Отмечается, что украинская сталелитейная промышленность находится под особой угрозой из-за приближения ВС России к городу Покровску. В результате этих наступательных действий как Покровский горно-обогатительный комбинат, так и крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска, пояснил автор статьи.
"Из-за стремительно нарастающих поражений Украины на многих фронтах и особенно быстрого истощения элитного контингента, отправленного в Курскую область в начале августа, консенсус в западном мире все больше смещается в сторону крайне пессимистичного взгляда на будущее совместных военных усилий против России", — резюмируется в публикации.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.
В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике. Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.