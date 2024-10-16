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Российские войска освободили Красный Яр в ДНР
Российские войска освободили Красный Яр в ДНР - РИА Новости, 16.10.2024
Российские войска освободили Красный Яр в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:05
2024-10-16T12:05
2024-10-16T12:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)