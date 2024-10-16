https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978356525.html

Власти Москвы и ЦБ РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Власти Москвы и ЦБ РФ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.10.2024

Власти Москвы и ЦБ РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Власти Москвы и ЦБ РФ подписали на форуме Finopolis 2024 соглашение о сотрудничестве – оно направлено на повышении квалификации кадров в IT-сфере, говорится в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:10

2024-10-16T17:10

2024-10-16T17:10

москва

мария багреева

россия

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Власти Москвы и ЦБ РФ подписали на форуме Finopolis 2024 соглашение о сотрудничестве – оно направлено на повышении квалификации кадров в IT-сфере, говорится в сообщении департамента экономической политики и развития Москвы.В подписании документа участвовали заммэра столицы и глава департамента Мария Багреева и первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.Как указывается в сообщении, Москва – один из лидеров в мире по внедрению цифровых технологий в самых разных сферах жизни, включая финансовую."Такая масштабная работа требует большого числа высококвалифицированных команд, которые включают в себя выпускников экономических, финансовых и ИТ-факультетов, поэтому основным направлением сотрудничества станет реализация образовательных программ и мероприятий, направленных на подготовку кадров и реализацию молодежных проектов, в том числе в сфере финтеха, а также обмен опытом по вопросам повышения квалификации и подготовки кадров", – рассказала Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.В сообщении указывается, что первым проектом в ходе сотрудничества станет участие правительства столицы в образовательной программе "Финансовые технологии и сервисы платежной системы" в рамках Финтех Хаба Центробанка. Она предназначена для молодых специалистов и студентов вузов России и стран ЕАЭС."Совместная работа в рамках Финтех Хаба направлена на подготовку специалистов, которые подходят к решению поставленных задач с точки зрения как заказчика, то есть с пониманием особенностей работы и актуальных запросов финансового и экономического сектора, так и исполнителя – разработчика необходимых сервисов", – отметила Багреева.По ее словам, таких специалистов ждут на рынке труда, в том числе в команде правительства Москвы.Финтех Хаб – подразделение департамента финансовых технологий ЦБ РФ. Оно уже в течение четырех лет занимается разработкой и внедрением образовательных инициатив, помогающих формировать кадры и развивать финансовую отрасль."Сотрудничество с комплексом экономической политики Москвы – это важный шаг, который позволит расширить спектр тем и проектов по улучшению городской среды в том числе за счет внедрения новых технологических и финансовых сервисов", – добавила Скоробогатова.В сообщении указывается, что в столичном комплексе экономической политики уже разработали для данной образовательной программы материал для проведения лекций и практические задания. Эксперты комплекса также выступят в качестве менторов участников программы и будут проводить для них консультации во время всего курса.

https://ria.ru/20241015/bagreeva-1978199867.html

https://ria.ru/20241014/ekonomika-1977897059.html

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москва, мария багреева, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз