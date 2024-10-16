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Власти Москвы и ЦБ РФ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.10.2024
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17:10 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978356525.html
Власти Москвы и ЦБ РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Власти Москвы и ЦБ РФ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.10.2024
Власти Москвы и ЦБ РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Власти Москвы и ЦБ РФ подписали на форуме Finopolis 2024 соглашение о сотрудничестве – оно направлено на повышении квалификации кадров в IT-сфере, говорится в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:10
2024-10-16T17:10
москва
мария багреева
россия
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Власти Москвы и ЦБ РФ подписали на форуме Finopolis 2024 соглашение о сотрудничестве – оно направлено на повышении квалификации кадров в IT-сфере, говорится в сообщении департамента экономической политики и развития Москвы.В подписании документа участвовали заммэра столицы и глава департамента Мария Багреева и первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.Как указывается в сообщении, Москва – один из лидеров в мире по внедрению цифровых технологий в самых разных сферах жизни, включая финансовую."Такая масштабная работа требует большого числа высококвалифицированных команд, которые включают в себя выпускников экономических, финансовых и ИТ-факультетов, поэтому основным направлением сотрудничества станет реализация образовательных программ и мероприятий, направленных на подготовку кадров и реализацию молодежных проектов, в том числе в сфере финтеха, а также обмен опытом по вопросам повышения квалификации и подготовки кадров", – рассказала Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.В сообщении указывается, что первым проектом в ходе сотрудничества станет участие правительства столицы в образовательной программе "Финансовые технологии и сервисы платежной системы" в рамках Финтех Хаба Центробанка. Она предназначена для молодых специалистов и студентов вузов России и стран ЕАЭС."Совместная работа в рамках Финтех Хаба направлена на подготовку специалистов, которые подходят к решению поставленных задач с точки зрения как заказчика, то есть с пониманием особенностей работы и актуальных запросов финансового и экономического сектора, так и исполнителя – разработчика необходимых сервисов", – отметила Багреева.По ее словам, таких специалистов ждут на рынке труда, в том числе в команде правительства Москвы.Финтех Хаб – подразделение департамента финансовых технологий ЦБ РФ. Оно уже в течение четырех лет занимается разработкой и внедрением образовательных инициатив, помогающих формировать кадры и развивать финансовую отрасль."Сотрудничество с комплексом экономической политики Москвы – это важный шаг, который позволит расширить спектр тем и проектов по улучшению городской среды в том числе за счет внедрения новых технологических и финансовых сервисов", – добавила Скоробогатова.В сообщении указывается, что в столичном комплексе экономической политики уже разработали для данной образовательной программы материал для проведения лекций и практические задания. Эксперты комплекса также выступят в качестве менторов участников программы и будут проводить для них консультации во время всего курса.
https://ria.ru/20241015/bagreeva-1978199867.html
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москва, мария багреева, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз
Москва, Мария Багреева, Россия, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евразийский экономический союз

Власти Москвы и ЦБ РФ подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба комплекса экономической политики МосквыМария Багреева и Ольга Скоробогатова
Мария Багреева и Ольга Скоробогатова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : пресс-служба комплекса экономической политики Москвы
Мария Багреева и Ольга Скоробогатова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Власти Москвы и ЦБ РФ подписали на форуме Finopolis 2024 соглашение о сотрудничестве – оно направлено на повышении квалификации кадров в IT-сфере, говорится в сообщении департамента экономической политики и развития Москвы.
В подписании документа участвовали заммэра столицы и глава департамента Мария Багреева и первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Багреева: задача Москвы – опережающее развитие коммунальной инфраструктуры
15 октября, 17:31
Как указывается в сообщении, Москва – один из лидеров в мире по внедрению цифровых технологий в самых разных сферах жизни, включая финансовую.
"Такая масштабная работа требует большого числа высококвалифицированных команд, которые включают в себя выпускников экономических, финансовых и ИТ-факультетов, поэтому основным направлением сотрудничества станет реализация образовательных программ и мероприятий, направленных на подготовку кадров и реализацию молодежных проектов, в том числе в сфере финтеха, а также обмен опытом по вопросам повышения квалификации и подготовки кадров", – рассказала Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.
В сообщении указывается, что первым проектом в ходе сотрудничества станет участие правительства столицы в образовательной программе "Финансовые технологии и сервисы платежной системы" в рамках Финтех Хаба Центробанка. Она предназначена для молодых специалистов и студентов вузов России и стран ЕАЭС.
"Совместная работа в рамках Финтех Хаба направлена на подготовку специалистов, которые подходят к решению поставленных задач с точки зрения как заказчика, то есть с пониманием особенностей работы и актуальных запросов финансового и экономического сектора, так и исполнителя – разработчика необходимых сервисов", – отметила Багреева.
По ее словам, таких специалистов ждут на рынке труда, в том числе в команде правительства Москвы.
Финтех Хаб – подразделение департамента финансовых технологий ЦБ РФ. Оно уже в течение четырех лет занимается разработкой и внедрением образовательных инициатив, помогающих формировать кадры и развивать финансовую отрасль.
"Сотрудничество с комплексом экономической политики Москвы – это важный шаг, который позволит расширить спектр тем и проектов по улучшению городской среды в том числе за счет внедрения новых технологических и финансовых сервисов", – добавила Скоробогатова.
В сообщении указывается, что в столичном комплексе экономической политики уже разработали для данной образовательной программы материал для проведения лекций и практические задания. Эксперты комплекса также выступят в качестве менторов участников программы и будут проводить для них консультации во время всего курса.
Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мария Багреева: Москва запустила школу городской экономики для студентов
14 октября, 12:15
 
МоскваМария БагрееваРоссияОльга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Евразийский экономический союз
 
 
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