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Россия и Китай наращивают экономическое сотрудничество, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.10.2024
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07:48 16.10.2024 (обновлено: 10:20 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978261056.html
Россия и Китай наращивают экономическое сотрудничество, заявил Мишустин
Россия и Китай наращивают экономическое сотрудничество, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.10.2024
Россия и Китай наращивают экономическое сотрудничество, заявил Мишустин
Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T07:48
2024-10-16T10:20
экономика
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", - сказал Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В сфере транспорта, отметил он, Москва и Пекин увеличивают грузоперевозки, занимаются повышением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе, создают новые международные транспортные коридоры. Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил премьер. "Мы искренне дорожим нашими прочными культурными и гуманитарными связями, совместно реализуем мероприятия в рамках наших перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводятся по решению наших лидеров", - сказал глава правительства РФ.
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экономика, россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, в мире
Экономика, Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, В мире
Россия и Китай наращивают экономическое сотрудничество, заявил Мишустин

Мишустин: Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", - сказал Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
В сфере транспорта, отметил он, Москва и Пекин увеличивают грузоперевозки, занимаются повышением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе, создают новые международные транспортные коридоры. Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил премьер.
"Мы искренне дорожим нашими прочными культурными и гуманитарными связями, совместно реализуем мероприятия в рамках наших перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводятся по решению наших лидеров", - сказал глава правительства РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер Государственного совета Китая Ли Цян и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией
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