Россия и Китай наращивают экономическое сотрудничество, заявил Мишустин
Мишустин: Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", - сказал Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
В сфере транспорта, отметил он, Москва и Пекин увеличивают грузоперевозки, занимаются повышением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе, создают новые международные транспортные коридоры. Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил премьер.
"Мы искренне дорожим нашими прочными культурными и гуманитарными связями, совместно реализуем мероприятия в рамках наших перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводятся по решению наших лидеров", - сказал глава правительства РФ.