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Financial Times рассказала о "болезни" американской политики - РИА Новости, 16.10.2024
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12:51 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/smi-1978315580.html
Financial Times рассказала о "болезни" американской политики
Financial Times рассказала о "болезни" американской политики - РИА Новости, 16.10.2024
Financial Times рассказала о "болезни" американской политики
Американское политическое сообщество "больно недугом" бесстыдства и безразличия к правилам приличия, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:51
2024-10-16T12:51
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американское политическое сообщество "больно недугом" бесстыдства и безразличия к правилам приличия, пишет газета Financial Times. "Бесстыдство стало недугом американской политики в последние годы. Вопиющие заявления и поступки, которые вызвали бы шквал возмущения в относительно недавнем прошлом, теперь настолько частотны, что апатия чаще перевешивает шок", - пишет газета. Издание приводит в качестве примера американский комедийный сериал Veep ("Вице-президент"), сюжет которого строится вокруг вице-президента, пренебрегающего приличиями. По словам исполнительного продюсера сериала Фрэнка Рича, в наше время реальность затмевает вымысел. Так, во время выхода пилотного эпизода Veep в 2012 году главная героиня использовала слово retard ("отсталый") в отношении своего подчиненного, что вызвало скандал. Сейчас же это слово в США не считается чем-то оскорбительным, пишет издание. По его данным, экс-президент США Дональд Трамп несколько раз использовал его в отношении своих подчиненных, а также неоднократно называл свою соперницу по президентской гонке, вице-президента Камалу Харрис "душевнобольной". Газета также вспоминает недавний скандал с кандидатом в губернаторы штата Северная Каролина Марком Робинсоном. В сентябре телеканал CNN опубликовал статью, из которой следует, что Робинсон в 2010 году на порносайте Nude Africa назвал себя "чернокожим нацистом" и тогда же высказался за возвращение рабства. По данным Financial Times, коллеги Робинсона по Республиканской партии призывали его отказаться от участия в выборах, но не потому, что осуждали его. По мнению исследователя американского Брукингского института Джонатана Роча, они боялись, что его присутствие в гонке может навредить другим республиканцам, в том числе Трампу. Согласно публикации издания, ученые сходятся во мнении, что на отношение к правилам приличия в американской политике в значительной степени повлиял интернет, поскольку алгоритмы соцсетей настроены на продвижение сенсационного контента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
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в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Камала Харрис
Financial Times рассказала о "болезни" американской политики

FT: политика США "больна недугом" бесстыдства и безразличия к приличиям

© AP Photo / Chris O'MearaПодготовка к выступлению президента США
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
Подготовка к выступлению президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американское политическое сообщество "больно недугом" бесстыдства и безразличия к правилам приличия, пишет газета Financial Times.
"Бесстыдство стало недугом американской политики в последние годы. Вопиющие заявления и поступки, которые вызвали бы шквал возмущения в относительно недавнем прошлом, теперь настолько частотны, что апатия чаще перевешивает шок", - пишет газета.
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Издание приводит в качестве примера американский комедийный сериал Veep ("Вице-президент"), сюжет которого строится вокруг вице-президента, пренебрегающего приличиями. По словам исполнительного продюсера сериала Фрэнка Рича, в наше время реальность затмевает вымысел. Так, во время выхода пилотного эпизода Veep в 2012 году главная героиня использовала слово retard ("отсталый") в отношении своего подчиненного, что вызвало скандал. Сейчас же это слово в США не считается чем-то оскорбительным, пишет издание. По его данным, экс-президент США Дональд Трамп несколько раз использовал его в отношении своих подчиненных, а также неоднократно называл свою соперницу по президентской гонке, вице-президента Камалу Харрис "душевнобольной".
Газета также вспоминает недавний скандал с кандидатом в губернаторы штата Северная Каролина Марком Робинсоном. В сентябре телеканал CNN опубликовал статью, из которой следует, что Робинсон в 2010 году на порносайте Nude Africa назвал себя "чернокожим нацистом" и тогда же высказался за возвращение рабства. По данным Financial Times, коллеги Робинсона по Республиканской партии призывали его отказаться от участия в выборах, но не потому, что осуждали его. По мнению исследователя американского Брукингского института Джонатана Роча, они боялись, что его присутствие в гонке может навредить другим республиканцам, в том числе Трампу.
Согласно публикации издания, ученые сходятся во мнении, что на отношение к правилам приличия в американской политике в значительной степени повлиял интернет, поскольку алгоритмы соцсетей настроены на продвижение сенсационного контента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
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