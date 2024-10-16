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Евродепутат от Словакии предупредил об опасности критики империализма США - РИА Новости, 16.10.2024
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07:17 16.10.2024 (обновлено: 10:17 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/slovakiya-1978260040.html
Евродепутат от Словакии предупредил об опасности критики империализма США
Евродепутат от Словакии предупредил об опасности критики империализма США - РИА Новости, 16.10.2024
Евродепутат от Словакии предупредил об опасности критики империализма США
Выступающим против американского империализма нужно бояться за свою жизнь, и это плохо для европейской демократии, заявил в интервью РИА Новости депутат... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T07:17
2024-10-16T10:17
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Выступающим против американского империализма нужно бояться за свою жизнь, и это плохо для европейской демократии, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Я понял, что если вы против американского империализма, то вам нужно бояться за свою жизнь. И это плохо для европейской и англосаксонской демократии, вот я это и критикую. Но все же надо быть сильными и смелыми. Поэтому я решил, как первый политик из правящей коалиции и правительства Словакии, поехать в Россию и показать, что нам нужна смелость, чтобы защитить своих детей и отстоять мир", — сказал Блага. Он добавил, что покушения на выступающих против безусловной поддержки Киева политиков, вроде экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, являются "ужасающей ситуацией". "Моего хорошего друга, премьера Фицо, едва не убили только потому, что у него собственное мнение по украинскому и другим вопросам. &lt;…&gt; Если нам нужно бояться за свою жизнь, потому что у нас свобода слова и мы хотим говорить правду, я не думаю, что это демократия и свобода", — заявил евродепутат. По его словам, Трампа также хотели убить по причине того, что он желает уладить конфликт с Россией. "Я не думаю, что это реальное будущее Евросоюза и западного мира", — заключил Блага.
https://ria.ru/20241016/ssha-1978250103.html
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в мире, словакия, россия, киев, дональд трамп, роберт фицо
В мире, Словакия, Россия, Киев, Дональд Трамп, Роберт Фицо
Евродепутат от Словакии предупредил об опасности критики империализма США

Блага: выступающим против империализма США нужно бояться за свою жизнь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Выступающим против американского империализма нужно бояться за свою жизнь, и это плохо для европейской демократии, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Я понял, что если вы против американского империализма, то вам нужно бояться за свою жизнь. И это плохо для европейской и англосаксонской демократии, вот я это и критикую. Но все же надо быть сильными и смелыми. Поэтому я решил, как первый политик из правящей коалиции и правительства Словакии, поехать в Россию и показать, что нам нужна смелость, чтобы защитить своих детей и отстоять мир", — сказал Блага.
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Он добавил, что покушения на выступающих против безусловной поддержки Киева политиков, вроде экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, являются "ужасающей ситуацией".
"Моего хорошего друга, премьера Фицо, едва не убили только потому, что у него собственное мнение по украинскому и другим вопросам. <…> Если нам нужно бояться за свою жизнь, потому что у нас свобода слова и мы хотим говорить правду, я не думаю, что это демократия и свобода", — заявил евродепутат.
По его словам, Трампа также хотели убить по причине того, что он желает уладить конфликт с Россией.
"Я не думаю, что это реальное будущее Евросоюза и западного мира", — заключил Блага.
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В миреСловакияРоссияКиевДональд ТрампРоберт Фицо
 
 
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