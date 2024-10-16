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В МЧС рассказали, как правильно вызвать скорую помощь - РИА Новости, 16.10.2024
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02:56 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/skoraya-1978246223.html
В МЧС рассказали, как правильно вызвать скорую помощь
В МЧС рассказали, как правильно вызвать скорую помощь - РИА Новости, 16.10.2024
В МЧС рассказали, как правильно вызвать скорую помощь
Скорую медицинскую помощь при различных чрезвычайных ситуациях вот уже 11 лет можно вызвать по единому номеру экстренных служб "112", для вызова врачей... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:56
2024-10-16T02:56
здоровье - общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Скорую медицинскую помощь при различных чрезвычайных ситуациях вот уже 11 лет можно вызвать по единому номеру экстренных служб "112", для вызова врачей необходимо соблюдать установленные правила, информирует МЧС России. "С 2013 года единым телефонным номером для вызова экстренных служб стал номер "112". По нему можно вызвать спасателей, полицейских и скорую медицинскую помощь (вызов также может осуществляться по телефонным номерам 01, 101; 02, 102; 03, 103 и другим региональным номерам)", - говорится в рекомендациях на сайте министерства. Спасатели отмечают, что при вызове скорой медицинской помощи необходимо обязательно сообщить диспетчеру "112" следующую информацию: место происшествия и что произошло; число пострадавших и тяжесть их состояния; а также какая помощь им уже оказывается. "Телефонную трубку положить последним, после сообщения диспетчера о том, что вызов принят", - рекомендует МЧС России.
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здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здоровье - Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, как правильно вызвать скорую помощь

МЧС: скорую помощь можно вызвать по единому номеру экстренных служб "112"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Скорую медицинскую помощь при различных чрезвычайных ситуациях вот уже 11 лет можно вызвать по единому номеру экстренных служб "112", для вызова врачей необходимо соблюдать установленные правила, информирует МЧС России.
"С 2013 года единым телефонным номером для вызова экстренных служб стал номер "112". По нему можно вызвать спасателей, полицейских и скорую медицинскую помощь (вызов также может осуществляться по телефонным номерам 01, 101; 02, 102; 03, 103 и другим региональным номерам)", - говорится в рекомендациях на сайте министерства.
Спасатели отмечают, что при вызове скорой медицинской помощи необходимо обязательно сообщить диспетчеру "112" следующую информацию: место происшествия и что произошло; число пострадавших и тяжесть их состояния; а также какая помощь им уже оказывается.
"Телефонную трубку положить последним, после сообщения диспетчера о том, что вызов принят", - рекомендует МЧС России.
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