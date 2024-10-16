https://ria.ru/20241016/sk-1978378659.html

СК завершил следствие по делу экс-главы управления техникой Минобороны

СК завершил следствие по делу экс-главы управления техникой Минобороны - РИА Новости, 16.10.2024

СК завершил следствие по делу экс-главы управления техникой Минобороны

Завершено следствие по уголовному делу о взяточничестве в отношении экс-главы управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:45

2024-10-16T17:45

2024-10-16T17:45

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Завершено следствие по уголовному делу о взяточничестве в отношении экс-главы управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление №14" МО РФ Игоря Куща, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление № 14" Минобороны России Игоря Куща. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении. По данным следствия, с декабря 2022 года по март 2024 года Кущ получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 34 миллионов рублей за помощь им в приобретении у ФГУП "ГВСУ № 14" высвобождаемой дорожно-строительной техники. Отмечается, что в настоящее время Кущ арестован, на его имущество стоимостью более 50 миллионов рублей наложен арест.

https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)