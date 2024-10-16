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СК завершил следствие по делу экс-главы управления техникой Минобороны - РИА Новости, 16.10.2024
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17:45 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sk-1978378659.html
СК завершил следствие по делу экс-главы управления техникой Минобороны
СК завершил следствие по делу экс-главы управления техникой Минобороны - РИА Новости, 16.10.2024
СК завершил следствие по делу экс-главы управления техникой Минобороны
Завершено следствие по уголовному делу о взяточничестве в отношении экс-главы управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:45
2024-10-16T17:45
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Завершено следствие по уголовному делу о взяточничестве в отношении экс-главы управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление №14" МО РФ Игоря Куща, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление № 14" Минобороны России Игоря Куща. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении. По данным следствия, с декабря 2022 года по март 2024 года Кущ получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 34 миллионов рублей за помощь им в приобретении у ФГУП "ГВСУ № 14" высвобождаемой дорожно-строительной техники. Отмечается, что в настоящее время Кущ арестован, на его имущество стоимостью более 50 миллионов рублей наложен арест.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил следствие по делу экс-главы управления техникой Минобороны

СК завершил следствие по делу Куща о получении взяток на 34 миллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Завершено следствие по уголовному делу о взяточничестве в отношении экс-главы управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление №14" МО РФ Игоря Куща, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление № 14" Минобороны России Игоря Куща. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с декабря 2022 года по март 2024 года Кущ получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 34 миллионов рублей за помощь им в приобретении у ФГУП "ГВСУ № 14" высвобождаемой дорожно-строительной техники.
Отмечается, что в настоящее время Кущ арестован, на его имущество стоимостью более 50 миллионов рублей наложен арест.
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