https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978249921.html

Глава МИД Венгрии сравнил отношения с США при Трампе и Байдене

Глава МИД Венгрии сравнил отношения с США при Трампе и Байдене - РИА Новости, 16.10.2024

Глава МИД Венгрии сравнил отношения с США при Трампе и Байдене

Когда Дональд Трамп был президентом США, американо-венгерские отношения были на высоте и ситуация в сфере глобальной безопасности была гораздо лучше, чем при... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:11

2024-10-16T04:11

2024-10-16T04:11

в мире

сша

венгрия

будапешт

дональд трамп

петер сийярто

камала харрис

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Когда Дональд Трамп был президентом США, американо-венгерские отношения были на высоте и ситуация в сфере глобальной безопасности была гораздо лучше, чем при нынешней администрации Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Политика - это работа, основанная на опыте, и мой опыт или наш опыт относительно статуса или уровня стандартов отношений между США и Венгрией совершенно различный, если сравнивать времена, когда у власти был президент Трамп, и когда у власти администрация демократов. Те четыре года, которые президент Трамп провел в Белом доме, отношения между США и Венгрией были на высоте. Теперь они на очень низком уровне", - сказал Сийярто. Глава венгерского МИД также подчеркнул, что ситуация с глобальной безопасностью "была намного-намного лучше во время президентского срока Трампа, чем сейчас". Ранее Сийярто заявил, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США. Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978246902.html

https://ria.ru/20241015/gatilov-1978228134.html

сша

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в мире, сша, венгрия, будапешт, дональд трамп, петер сийярто, камала харрис