https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978249921.html
Глава МИД Венгрии сравнил отношения с США при Трампе и Байдене
Глава МИД Венгрии сравнил отношения с США при Трампе и Байдене - РИА Новости, 16.10.2024
Глава МИД Венгрии сравнил отношения с США при Трампе и Байдене
Когда Дональд Трамп был президентом США, американо-венгерские отношения были на высоте и ситуация в сфере глобальной безопасности была гораздо лучше, чем при... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:11
2024-10-16T04:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Когда Дональд Трамп был президентом США, американо-венгерские отношения были на высоте и ситуация в сфере глобальной безопасности была гораздо лучше, чем при нынешней администрации Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Политика - это работа, основанная на опыте, и мой опыт или наш опыт относительно статуса или уровня стандартов отношений между США и Венгрией совершенно различный, если сравнивать времена, когда у власти был президент Трамп, и когда у власти администрация демократов. Те четыре года, которые президент Трамп провел в Белом доме, отношения между США и Венгрией были на высоте. Теперь они на очень низком уровне", - сказал Сийярто. Глава венгерского МИД также подчеркнул, что ситуация с глобальной безопасностью "была намного-намного лучше во время президентского срока Трампа, чем сейчас". Ранее Сийярто заявил, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США. Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978246902.html
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в мире, сша, венгрия, будапешт, дональд трамп, петер сийярто, камала харрис
В мире, США, Венгрия, Будапешт, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Камала Харрис
Глава МИД Венгрии сравнил отношения с США при Трампе и Байдене
Глава МИД Венгрии Сийярто: отношения с США были на высоте во время Трампа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Когда Дональд Трамп был президентом США, американо-венгерские отношения были на высоте и ситуация в сфере глобальной безопасности была гораздо лучше, чем при нынешней администрации Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Политика - это работа, основанная на опыте, и мой опыт или наш опыт относительно статуса или уровня стандартов отношений между США и Венгрией совершенно различный, если сравнивать времена, когда у власти был президент Трамп, и когда у власти администрация демократов. Те четыре года, которые президент Трамп провел в Белом доме, отношения между США и Венгрией были на высоте. Теперь они на очень низком уровне", - сказал Сийярто.
Глава венгерского МИД также подчеркнул, что ситуация с глобальной безопасностью "была намного-намного лучше во время президентского срока Трампа, чем сейчас".
Ранее Сийярто заявил, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт
будет уважать любой выбор граждан США.
Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис
в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана
. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином
и Ким Чен Ыном
. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.