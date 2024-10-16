https://ria.ru/20241016/siroty-1978286792.html
Более 160 детей-сирот обеспечили жильем в Ростове-на-Дону с начала года
Более 160 детей-сирот обеспечили жильем в Ростове-на-Дону с начала года - РИА Новости, 16.10.2024
Более 160 детей-сирот обеспечили жильем в Ростове-на-Дону с начала года
Уже более 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечили жильем в Ростове-на-Дону в текущем году, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:10
2024-10-16T11:10
2024-10-16T11:10
ростовская область
жилье
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Уже более 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечили жильем в Ростове-на-Дону в текущем году, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "В нашем городе выстроена система поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, по достижении 18-летия детям-сиротам предоставляется жилье. В прошлом году обеспечены жилыми помещениями 150 человек, в этом году - 161", - сказал глава администрации Ростова-на-Дону. Еще одной мерой поддержки, по его словам, является оказание социальной, юридической, педагогической, психологической консультативной помощи, чтобы помочь детям-сиротам при адаптации в социуме после выпуска из интерната. Для этих целей при районных администрациях в текущем году были созданы координационные советы по постинтернатному сопровождению. Кроме того, большая работа проводится по подготовке граждан, желающих взять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, отметил Логвиненко. Подготовку кандидатов в приемные родители осуществляют центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В текущем году проходят обучение более 200 человек. Кроме того, регулярно проводятся рейды в семьи, где проживают и воспитываются подопечные. С начала года прошло более 2 тысяч таких проверок, добавил глава горадминистрации.
https://ria.ru/20240306/zhile-1931540613.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Жилье, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
Более 160 детей-сирот обеспечили жильем в Ростове-на-Дону с начала года
В Ростове-на-Дону в 2024 году обеспечили жильем 161 ребенка-сироту
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Уже более 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечили жильем в Ростове-на-Дону в текущем году, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
«
"В нашем городе выстроена система поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, по достижении 18-летия детям-сиротам предоставляется жилье. В прошлом году обеспечены жилыми помещениями 150 человек, в этом году - 161", - сказал глава администрации Ростова-на-Дону.
Еще одной мерой поддержки, по его словам, является оказание социальной, юридической, педагогической, психологической консультативной помощи, чтобы помочь детям-сиротам при адаптации в социуме после выпуска из интерната. Для этих целей при районных администрациях в текущем году были созданы координационные советы по постинтернатному сопровождению.
Кроме того, большая работа проводится по подготовке граждан, желающих взять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, отметил Логвиненко. Подготовку кандидатов в приемные родители осуществляют центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В текущем году проходят обучение более 200 человек.
Кроме того, регулярно проводятся рейды в семьи, где проживают и воспитываются подопечные. С начала года прошло более 2 тысяч таких проверок, добавил глава горадминистрации.