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ВКС России нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 16.10.2024
ВКС России нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России в Сирии нанесли удары по девяти выявленным местам базирования боевиков, сообщил на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:06
2024-10-16T22:06
2024-10-16T22:07
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВКС России в Сирии нанесли удары по девяти выявленным местам базирования боевиков, сообщил на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк. "В целях пресечения подобных попыток ВКС России нанесены удары по девяти пунктам базирования боевиков. Также уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов", - заявил он.
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воздушно-космические силы россии, россия, сирия, в мире
Воздушно-космические силы России, Россия, Сирия, В мире
ВКС России нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС РФ в Сирии нанесли удары по 9 выявленным местам базирования боевиков