https://ria.ru/20241016/siriya-1978415219.html

ВКС России нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 16.10.2024

ВКС России нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России в Сирии нанесли удары по девяти выявленным местам базирования боевиков, сообщил на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T22:06

2024-10-16T22:06

2024-10-16T22:07

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВКС России в Сирии нанесли удары по девяти выявленным местам базирования боевиков, сообщил на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк. "В целях пресечения подобных попыток ВКС России нанесены удары по девяти пунктам базирования боевиков. Также уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов", - заявил он.

https://ria.ru/20240916/shoygu-1973003175.html

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воздушно-космические силы россии, россия, сирия, в мире