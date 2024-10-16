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Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в ближайшие шесть суток - РИА Новости, 16.10.2024
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21:11 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412353.html
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в ближайшие шесть суток
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в ближайшие шесть суток - РИА Новости, 16.10.2024
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в ближайшие шесть суток
Осадки в Москве в ближайшие 5-6 суток, с четверга и до следующего вторника, не ожидаются, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:11
2024-10-16T21:11
общество
москва
белоруссия
евгений тишковец
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Осадки в Москве в ближайшие 5-6 суток, с четверга и до следующего вторника, не ожидаются, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Если до конца текущего дня московское небо продолжит хмуриться, и кое-где могут брызнуть небольшие скоротечные дожди, то начиная с четверга инициатива в атмосфере Центральной России перейдет к скандинавскому антициклону, центр которого сместится к братской Белоруссии. А это значит, что вероятность осадков сократится до минимума, и сухой период прогнозируется как минимум на предстоящие 5-6 суток, то есть с четверга до вторника включительно", - рассказал Тишковец. Он отметил, что по ночам в Москве ожидается 0 - плюс 3 градуса, по области местами возможны слабые заморозки до минус 1 градуса, в дневные часы остывший накануне воздух будет подогреваться солнечными лучами. "Завтра – до плюс 6 - плюс 8, в пятницу – на градус выше, в выходные потеплеет до плюс 8 - плюс 10 градусов. В начале следующей недели характеристики пятого воздушного океана существенно не изменятся – москвичей ждут погожие октябрьские деньки классической золотой осени. Возможно, что воздух прогреется до плюс 10 - плюс 12 градусов, а это уже на 2-3 градуса выше климатической нормы", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html
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общество, москва, белоруссия, евгений тишковец
Общество, Москва, Белоруссия, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о ситуации с осадками в Москве в ближайшие шесть суток

Синоптик: осадки в Москве в ближайшие 5-6 суток не ожидаются

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Осадки в Москве в ближайшие 5-6 суток, с четверга и до следующего вторника, не ожидаются, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Если до конца текущего дня московское небо продолжит хмуриться, и кое-где могут брызнуть небольшие скоротечные дожди, то начиная с четверга инициатива в атмосфере Центральной России перейдет к скандинавскому антициклону, центр которого сместится к братской Белоруссии. А это значит, что вероятность осадков сократится до минимума, и сухой период прогнозируется как минимум на предстоящие 5-6 суток, то есть с четверга до вторника включительно", - рассказал Тишковец.
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Он отметил, что по ночам в Москве ожидается 0 - плюс 3 градуса, по области местами возможны слабые заморозки до минус 1 градуса, в дневные часы остывший накануне воздух будет подогреваться солнечными лучами.
"Завтра – до плюс 6 - плюс 8, в пятницу – на градус выше, в выходные потеплеет до плюс 8 - плюс 10 градусов. В начале следующей недели характеристики пятого воздушного океана существенно не изменятся – москвичей ждут погожие октябрьские деньки классической золотой осени. Возможно, что воздух прогреется до плюс 10 - плюс 12 градусов, а это уже на 2-3 градуса выше климатической нормы", - добавил синоптик.
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