https://ria.ru/20241016/shos-1978289359.html

Мишустин предложил наладить взаимодействие статистических ведомств в ШОС

Мишустин предложил наладить взаимодействие статистических ведомств в ШОС - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин предложил наладить взаимодействие статистических ведомств в ШОС

РФ предлагает наладить в рамках ШОС формат взаимодействия по линии национальных статистических ведомств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:18

2024-10-16T11:18

2024-10-16T11:18

россия

пакистан

михаил мишустин

шос

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. РФ предлагает наладить в рамках ШОС формат взаимодействия по линии национальных статистических ведомств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Приветствуем запуск в мае текущего года механизма Совещания руководителей национальных антимонопольных ведомств государств-членов ШОС. Предлагаем наладить такой же формат взаимодействия по линии национальных статистических ведомств", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241016/shos-1978288955.html

россия

пакистан

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россия, пакистан, михаил мишустин, шос