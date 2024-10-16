https://ria.ru/20241016/shos-1978289359.html
Мишустин предложил наладить взаимодействие статистических ведомств в ШОС
Мишустин предложил наладить взаимодействие статистических ведомств в ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин предложил наладить взаимодействие статистических ведомств в ШОС
РФ предлагает наладить в рамках ШОС формат взаимодействия по линии национальных статистических ведомств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:18
2024-10-16T11:18
2024-10-16T11:18
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михаил мишустин
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. РФ предлагает наладить в рамках ШОС формат взаимодействия по линии национальных статистических ведомств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Приветствуем запуск в мае текущего года механизма Совещания руководителей национальных антимонопольных ведомств государств-членов ШОС. Предлагаем наладить такой же формат взаимодействия по линии национальных статистических ведомств", - сказал Мишустин.
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россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин предложил наладить взаимодействие статистических ведомств в ШОС
Мишустин предложил наладить взаимодействие статистических ведомств стран ШОС