https://ria.ru/20241016/shos-1978288955.html
Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов
Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов
Странам ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности, один из вариантов – учредить специальный счет, заявил премьер-министр... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:16
2024-10-16T11:16
2024-10-16T11:16
экономика
россия
пакистан
михаил мишустин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977967469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_842b2bd91afc452b62ef52d7f9d01a43.jpg
ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности, один из вариантов – учредить специальный счет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Нужен и прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности нашей организации. Один из вариантов – учредить специальный счет. И через него оказывать поддержку инициативам на первых этапах. А осуществляться они будут уже через государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, с помощью средств госбюджетов и институтов развития, а также иных форм смешанного финансирования", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241016/rossija-1978288253.html
россия
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977967469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_769366f03e09ddca66ce75b50101740b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Экономика, Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов
Мишустин: ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектов