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Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов - РИА Новости, 16.10.2024
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11:16 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/shos-1978288955.html
Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов
Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов
Странам ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности, один из вариантов – учредить специальный счет, заявил премьер-министр... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:16
2024-10-16T11:16
экономика
россия
пакистан
михаил мишустин
шос
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности, один из вариантов – учредить специальный счет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Нужен и прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности нашей организации. Один из вариантов – учредить специальный счет. И через него оказывать поддержку инициативам на первых этапах. А осуществляться они будут уже через государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, с помощью средств госбюджетов и институтов развития, а также иных форм смешанного финансирования", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Экономика, Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов

Мишустин: ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности, один из вариантов – учредить специальный счет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"Нужен и прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности нашей организации. Один из вариантов – учредить специальный счет. И через него оказывать поддержку инициативам на первых этапах. А осуществляться они будут уже через государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, с помощью средств госбюджетов и институтов развития, а также иных форм смешанного финансирования", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта
Вчера, 11:15
 
ЭкономикаРоссияПакистанМихаил МишустинШОС
 
 
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