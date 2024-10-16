https://ria.ru/20241016/shos-1978288955.html

Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов

Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин предложил создать в ШОС счет для сопровождения проектов

Странам ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности, один из вариантов – учредить специальный счет, заявил премьер-министр... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:16

2024-10-16T11:16

2024-10-16T11:16

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россия

пакистан

михаил мишустин

шос

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС нужен прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности, один из вариантов – учредить специальный счет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Нужен и прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности нашей организации. Один из вариантов – учредить специальный счет. И через него оказывать поддержку инициативам на первых этапах. А осуществляться они будут уже через государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, с помощью средств госбюджетов и институтов развития, а также иных форм смешанного финансирования", - сказал Мишустин.

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экономика, россия, пакистан, михаил мишустин, шос