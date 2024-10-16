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Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации

Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации

Ведомствам стран ШОС следует более детально обсудить вопросы взаимодействия в сфере гражданской авиации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:55

2024-10-16T10:55

2024-10-16T10:59

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Ведомствам стран ШОС следует более детально обсудить вопросы взаимодействия в сфере гражданской авиации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Россия выступает также за налаживание взаимодействия в сфере гражданской авиации. Нашим ведомствам следует более детально обсудить, как двигаться вперед с учетом опыта действующих механизмов с участием государств-членов ШОС", - сказал Мишустин.

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Ольга Фомченкова

россия, пакистан, михаил мишустин, шос, в мире