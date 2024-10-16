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Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации
Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации
Ведомствам стран ШОС следует более детально обсудить вопросы взаимодействия в сфере гражданской авиации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:55
2024-10-16T10:55
2024-10-16T10:59
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Ведомствам стран ШОС следует более детально обсудить вопросы взаимодействия в сфере гражданской авиации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Россия выступает также за налаживание взаимодействия в сфере гражданской авиации. Нашим ведомствам следует более детально обсудить, как двигаться вперед с учетом опыта действующих механизмов с участием государств-членов ШОС", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, михаил мишустин, шос, в мире
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС, В мире
Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации
Мишустин: странам ШОС следует наладить взаимодействие в гражданской авиации