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Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации - РИА Новости, 16.10.2024
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10:55 16.10.2024 (обновлено: 10:59 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/shos-1978281751.html
Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации
Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации
Ведомствам стран ШОС следует более детально обсудить вопросы взаимодействия в сфере гражданской авиации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:55
2024-10-16T10:59
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Ведомствам стран ШОС следует более детально обсудить вопросы взаимодействия в сфере гражданской авиации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Россия выступает также за налаживание взаимодействия в сфере гражданской авиации. Нашим ведомствам следует более детально обсудить, как двигаться вперед с учетом опыта действующих механизмов с участием государств-членов ШОС", - сказал Мишустин.
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россия, пакистан, михаил мишустин, шос, в мире
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС, В мире
Мишустин призвал страны ШОС обсудить взаимодействие в гражданской авиации

Мишустин: странам ШОС следует наладить взаимодействие в гражданской авиации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Ведомствам стран ШОС следует более детально обсудить вопросы взаимодействия в сфере гражданской авиации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"Россия выступает также за налаживание взаимодействия в сфере гражданской авиации. Нашим ведомствам следует более детально обсудить, как двигаться вперед с учетом опыта действующих механизмов с участием государств-членов ШОС", - сказал Мишустин.
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Вчера, 10:36
 
РоссияПакистанМихаил МишустинШОСВ мире
 
 
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