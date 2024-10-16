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Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
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10:47 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/shos-1978280520.html
Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС
Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС
Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важно развивать экономическое сотрудничество, нацеленное на реализацию инициативы о создании... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:47
2024-10-16T10:47
россия
пакистан
михаил мишустин
шос
экономика
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важно развивать экономическое сотрудничество, нацеленное на реализацию инициативы о создании Большого Евразийского партнерства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Особенно важно развивать экономическое сотрудничество между государствами ШОС, нацеленное на реализацию инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании Большого Евразийского партнерства. Необходимо приступить к практическому выполнению всех достигнутых в ШОС договоренностей", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241016/shos-1978278707.html
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россия, пакистан, михаил мишустин, шос, экономика
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС, Экономика
Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС

Мишустин: сотрудничество в ШОС необходимо ради Большого Евразийского партнерства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важно развивать экономическое сотрудничество, нацеленное на реализацию инициативы о создании Большого Евразийского партнерства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"Особенно важно развивать экономическое сотрудничество между государствами ШОС, нацеленное на реализацию инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании Большого Евразийского партнерства. Необходимо приступить к практическому выполнению всех достигнутых в ШОС договоренностей", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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