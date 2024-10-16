https://ria.ru/20241016/shos-1978280520.html

Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС

Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС

Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важно развивать экономическое сотрудничество, нацеленное на реализацию инициативы о создании... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:47

2024-10-16T10:47

2024-10-16T10:47

россия

пакистан

михаил мишустин

шос

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977971080_0:0:2277:1281_1920x0_80_0_0_d7eb1f0319b47a58688e52465c67dcff.jpg

ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важно развивать экономическое сотрудничество, нацеленное на реализацию инициативы о создании Большого Евразийского партнерства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Особенно важно развивать экономическое сотрудничество между государствами ШОС, нацеленное на реализацию инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании Большого Евразийского партнерства. Необходимо приступить к практическому выполнению всех достигнутых в ШОС договоренностей", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241016/shos-1978278707.html

россия

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, пакистан, михаил мишустин, шос, экономика