https://ria.ru/20241016/shos-1978280520.html
Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС
Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС
Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важно развивать экономическое сотрудничество, нацеленное на реализацию инициативы о создании... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:47
2024-10-16T10:47
2024-10-16T10:47
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пакистан
михаил мишустин
шос
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важно развивать экономическое сотрудничество, нацеленное на реализацию инициативы о создании Большого Евразийского партнерства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Особенно важно развивать экономическое сотрудничество между государствами ШОС, нацеленное на реализацию инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании Большого Евразийского партнерства. Необходимо приступить к практическому выполнению всех достигнутых в ШОС договоренностей", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, михаил мишустин, шос, экономика
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС, Экономика
Мишустин назвал цель развития экономического сотрудничества в ШОС
Мишустин: сотрудничество в ШОС необходимо ради Большого Евразийского партнерства
ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важно развивать экономическое сотрудничество, нацеленное на реализацию инициативы о создании Большого Евразийского партнерства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"Особенно важно развивать экономическое сотрудничество между государствами ШОС, нацеленное на реализацию инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании Большого Евразийского партнерства. Необходимо приступить к практическому выполнению всех достигнутых в ШОС договоренностей", - сказал Мишустин.