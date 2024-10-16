https://ria.ru/20241016/shos-1978278707.html

Мишустин призвал ШОС защитить финансовый сектор от влияния третьих стран

Мишустин призвал ШОС защитить финансовый сектор от влияния третьих стран - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин призвал ШОС защитить финансовый сектор от влияния третьих стран

Странам ШОС необходимо защитить финансовый сектор от влияния третьих стран для укрепления торгово-экономического сотрудничества, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:36

2024-10-16T10:36

2024-10-16T10:36

россия

пакистан

михаил мишустин

шос

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg

ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС необходимо защитить финансовый сектор от влияния третьих стран для укрепления торгово-экономического сотрудничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Для укрепления торгово-экономического сотрудничества необходимо защитить наш финансовый сектор от влияния третьих стран", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957390879.html

россия

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, пакистан, михаил мишустин, шос, экономика