https://ria.ru/20241016/shos-1978278707.html
Мишустин призвал ШОС защитить финансовый сектор от влияния третьих стран
Мишустин призвал ШОС защитить финансовый сектор от влияния третьих стран - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин призвал ШОС защитить финансовый сектор от влияния третьих стран
Странам ШОС необходимо защитить финансовый сектор от влияния третьих стран для укрепления торгово-экономического сотрудничества, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:36
2024-10-16T10:36
2024-10-16T10:36
россия
пакистан
михаил мишустин
шос
экономика
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС необходимо защитить финансовый сектор от влияния третьих стран для укрепления торгово-экономического сотрудничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Для укрепления торгово-экономического сотрудничества необходимо защитить наш финансовый сектор от влияния третьих стран", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957390879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, михаил мишустин, шос, экономика
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС, Экономика
Мишустин призвал ШОС защитить финансовый сектор от влияния третьих стран
Мишустин: странам ШОС нужно защитить финансовый сектор от влияния третьих стран