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Наборы первоклассников в Ярославской области уже получили 44 тыс детей - РИА Новости, 16.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:48 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/shkola-1978391895.html
Наборы первоклассников в Ярославской области уже получили 44 тыс детей
Наборы первоклассников в Ярославской области уже получили 44 тыс детей - РИА Новости, 16.10.2024
Наборы первоклассников в Ярославской области уже получили 44 тыс детей
Наборы первоклассников в рамках реализуемого в Ярославской области губернаторского проекта "Подарок первокласснику" получили уже 44 тысячи детей, сообщает... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:48
2024-10-16T18:48
ярославская область
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Наборы первоклассников в рамках реализуемого в Ярославской области губернаторского проекта "Подарок первокласснику" получили уже 44 тысячи детей, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект "Подарок первокласснику" реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева с 2022 года. К 1 сентября все первоклассники независимо от уровня дохода семьи получают школьные комплекты от правительства региона. В комплект входят необходимые для учебы канцелярские принадлежности, упакованные в сумку на молнии. "В этом году получателями набора стали 13 тысяч ребят, а в 2022-2023 годах – более 31 тысячи первоклассников", - сообщает пресс-служба правительства области. Подарки от Ярославской области также получили и первоклассники Акимовского округа Запорожской области, рассказала министр образования региона Ирина Лобода. По ее словам, было отправлено 110 школьных наборов к 1 сентября для тех, кто впервые сел за парту. "Наметили еще одно направление для взаимодействия со школами-побратимами Ярославии и Акимовки – развитие шахматного образования. По поручению губернатора Михаила Евраева мы запустили проект "Шахматы в школу", провели множество мероприятий и теперь рассматриваем возможность трансляции наиболее удачных педагогических практик на территории новых субъектов РФ", - цитирует Лободу пресс-служба правительства региона. Рассказывая о поддержке семей с детьми в Ярославской области, региональный министр отметил, что по инициативе губернатора детям участников СВО предоставляется одноразовое бесплатное горячее питание в дни учебных занятий в школах, а родители получают освобождение от платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях. Дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, обеспечиваются набором продуктов в дни учебных занятий.
https://ria.ru/20241016/yaroslavl-1978354399.html
https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html
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ярославская область
Ярославская область, Ярославская область

Наборы первоклассников в Ярославской области уже получили 44 тыс детей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПервоклассники
Первоклассники - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Наборы первоклассников в рамках реализуемого в Ярославской области губернаторского проекта "Подарок первокласснику" получили уже 44 тысячи детей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект "Подарок первокласснику" реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева с 2022 года. К 1 сентября все первоклассники независимо от уровня дохода семьи получают школьные комплекты от правительства региона. В комплект входят необходимые для учебы канцелярские принадлежности, упакованные в сумку на молнии.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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"В этом году получателями набора стали 13 тысяч ребят, а в 2022-2023 годах – более 31 тысячи первоклассников", - сообщает пресс-служба правительства области.
Подарки от Ярославской области также получили и первоклассники Акимовского округа Запорожской области, рассказала министр образования региона Ирина Лобода. По ее словам, было отправлено 110 школьных наборов к 1 сентября для тех, кто впервые сел за парту.
"Наметили еще одно направление для взаимодействия со школами-побратимами Ярославии и Акимовки – развитие шахматного образования. По поручению губернатора Михаила Евраева мы запустили проект "Шахматы в школу", провели множество мероприятий и теперь рассматриваем возможность трансляции наиболее удачных педагогических практик на территории новых субъектов РФ", - цитирует Лободу пресс-служба правительства региона.
Рассказывая о поддержке семей с детьми в Ярославской области, региональный министр отметил, что по инициативе губернатора детям участников СВО предоставляется одноразовое бесплатное горячее питание в дни учебных занятий в школах, а родители получают освобождение от платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях. Дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, обеспечиваются набором продуктов в дни учебных занятий.
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