https://ria.ru/20241016/sau-1978254156.html
Артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.10.2024
Артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Российская группировка "Юг" уничтожила опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С", сообщили в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:13
2024-10-16T05:13
2024-10-16T06:18
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская группировка "Юг" уничтожила опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С", сообщили в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и бронетехнику ВСУ на кураховском направлении специальной военной операции. Расчёты самоходно-артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки. Нанеся удар по силам противника, боевые машины скрытно меняют позицию", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялись с помощью беспилотников.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978222831.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Минобороны: САУ "Мста-С" уничтожила опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская группировка "Юг" уничтожила опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С", сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и бронетехнику ВСУ на кураховском направлении специальной военной операции. Расчёты самоходно-артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки. Нанеся удар по силам противника, боевые машины скрытно меняют позицию", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялись с помощью беспилотников.