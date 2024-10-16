https://ria.ru/20241016/sau-1978254156.html

Артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.10.2024

Артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Российская группировка "Юг" уничтожила опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С", сообщили в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:13

2024-10-16T05:13

2024-10-16T06:18

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская группировка "Юг" уничтожила опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С", сообщили в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и бронетехнику ВСУ на кураховском направлении специальной военной операции. Расчёты самоходно-артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки. Нанеся удар по силам противника, боевые машины скрытно меняют позицию", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялись с помощью беспилотников.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978222831.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф