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Следствие по делу сотрудника РЖД продлили до конца ноября - РИА Новости, 16.10.2024
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02:19 16.10.2024 (обновлено: 02:20 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/rzhd-1978244401.html
Следствие по делу сотрудника РЖД продлили до конца ноября
Следствие по делу сотрудника РЖД продлили до конца ноября - РИА Новости, 16.10.2024
Следствие по делу сотрудника РЖД продлили до конца ноября
Срок расследования дела ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:19
2024-10-16T02:20
происшествия
россия
ржд
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Срок расследования дела ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого в участии в террористической организации "Артподготовка", продлен до конца ноября, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 5 месяцев 00 суток, то есть до 22 ноября 2024 года", - сказано в документах. Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), по ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В одно производство соединены несколько уголовных дел, все они возбуждены летом по факту приготовления участниками "Артподготовки" к совершению терактов. Согласно материалам дела, вину Демченко не признает. Суть уголовного дела не уточняется. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
https://ria.ru/20241001/sk-1975636012.html
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происшествия, россия, ржд
Происшествия, Россия, РЖД
Следствие по делу сотрудника РЖД продлили до конца ноября

Срок расследования дела сотрудника ЦТА Демченко продлили до конца ноября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Срок расследования дела ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого в участии в террористической организации "Артподготовка", продлен до конца ноября, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 5 месяцев 00 суток, то есть до 22 ноября 2024 года", - сказано в документах.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Следствие проверит вменяемость сотрудника РЖД, обвиняемого в терроризме
1 октября, 03:37
Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), по ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
В одно производство соединены несколько уголовных дел, все они возбуждены летом по факту приготовления участниками "Артподготовки" к совершению терактов.
Согласно материалам дела, вину Демченко не признает. Суть уголовного дела не уточняется.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Следствие ищет соучастников специалиста РЖД, обвиняемого в терроризме
27 сентября, 01:38
 
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