https://ria.ru/20241016/rzhd-1978244401.html

Следствие по делу сотрудника РЖД продлили до конца ноября

Следствие по делу сотрудника РЖД продлили до конца ноября - РИА Новости, 16.10.2024

Следствие по делу сотрудника РЖД продлили до конца ноября

Срок расследования дела ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T02:19

2024-10-16T02:19

2024-10-16T02:20

происшествия

россия

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Срок расследования дела ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого в участии в террористической организации "Артподготовка", продлен до конца ноября, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 5 месяцев 00 суток, то есть до 22 ноября 2024 года", - сказано в документах. Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), по ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В одно производство соединены несколько уголовных дел, все они возбуждены летом по факту приготовления участниками "Артподготовки" к совершению терактов. Согласно материалам дела, вину Демченко не признает. Суть уголовного дела не уточняется. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.

https://ria.ru/20241001/sk-1975636012.html

https://ria.ru/20240927/souchastniki-1974967812.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ржд