https://ria.ru/20241016/rozysk--1978334398.html
МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову*
МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову* - РИА Новости, 16.10.2024
МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову*
Журналистка Наталья Баранова* (признана иноагентом) появилась в базе розыска МВД РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:11
2024-10-16T14:11
2024-10-16T14:17
россия
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Журналистка Наталья Баранова* (признана иноагентом) появилась в базе розыска МВД РФ. "Разыскивается по статье УК РФ", - указано в базе без уточнения статьи. Минюст признал Баранову* иноагентом в 2022 году, когда она занимала должность контент-директора просветительского проекта "Теплица социальных технологий"**, внесенного в перечень иноагентов в 2023 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Организация признана в России иноагентом и включена в список нежелательных.
https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html
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россия, общество
МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову*
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Наталью Баранову
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Журналистка Наталья Баранова* (признана иноагентом) появилась в базе розыска МВД РФ.
"Разыскивается по статье УК РФ", - указано в базе без уточнения статьи.
Минюст признал Баранову* иноагентом в 2022 году, когда она занимала должность контент-директора просветительского проекта "Теплица социальных технологий"**, внесенного в перечень иноагентов в 2023 году.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация признана в России иноагентом и включена в список нежелательных.