https://ria.ru/20241016/rozysk--1978334398.html

МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову*

МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову* - РИА Новости, 16.10.2024

МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову*

Журналистка Наталья Баранова* (признана иноагентом) появилась в базе розыска МВД РФ. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:11

2024-10-16T14:11

2024-10-16T14:17

россия

общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Журналистка Наталья Баранова* (признана иноагентом) появилась в базе розыска МВД РФ. "Разыскивается по статье УК РФ", - указано в базе без уточнения статьи. Минюст признал Баранову* иноагентом в 2022 году, когда она занимала должность контент-директора просветительского проекта "Теплица социальных технологий"**, внесенного в перечень иноагентов в 2023 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Организация признана в России иноагентом и включена в список нежелательных.

https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html

россия

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2024

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