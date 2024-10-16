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Россия полностью обеспечена вакцинами от гриппа, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.10.2024
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18:08 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/rossija-1978385261.html
Россия полностью обеспечена вакцинами от гриппа, заявил Мурашко
Россия полностью обеспечена вакцинами от гриппа, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.10.2024
Россия полностью обеспечена вакцинами от гриппа, заявил Мурашко
Россия полностью обеспечена вакцинами отечественного производства против гриппа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:08
2024-10-16T18:08
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия полностью обеспечена вакцинами отечественного производства против гриппа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы полностью обеспечены сегодня отечественными вакцинами и препаратами против гриппа", - доложил Мурашко президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства РФ в формате видеоконференции. Мурашко отметил, что отечественное производство является качественным. "Количество производителей достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности нашей страны, но это, конечно, в том числе экспорт", - добавил министр здравоохранения.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Россия полностью обеспечена вакцинами от гриппа, заявил Мурашко

Мурашко: Россия полностью обеспечена отечественными вакцинами против гриппа

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия полностью обеспечена вакцинами отечественного производства против гриппа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы полностью обеспечены сегодня отечественными вакцинами и препаратами против гриппа", - доложил Мурашко президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства РФ в формате видеоконференции.
Мурашко отметил, что отечественное производство является качественным.
"Количество производителей достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности нашей страны, но это, конечно, в том числе экспорт", - добавил министр здравоохранения.
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