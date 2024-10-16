https://ria.ru/20241016/rossija-1978288253.html

Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта

Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта

Россия призывает страны ШОС более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта и цифровой трансформации этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:15

2024-10-16T11:15

2024-10-16T11:15

россия

пакистан

михаил мишустин

шос

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия призывает страны ШОС более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта и цифровой трансформации этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Пора более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта, цифровой трансформации этого сектора, внедрения современных технологий. Чтобы сократить уровень выбросов, расширить использование чистых и возобновляемых источников энергии. Соответствующие документы утверждены", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241016/mishustin-1978287901.html

россия

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россия, пакистан, михаил мишустин, шос