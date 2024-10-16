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Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта
Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта
Россия призывает страны ШОС более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта и цифровой трансформации этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:15
2024-10-16T11:15
2024-10-16T11:15
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия призывает страны ШОС более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта и цифровой трансформации этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Пора более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта, цифровой трансформации этого сектора, внедрения современных технологий. Чтобы сократить уровень выбросов, расширить использование чистых и возобновляемых источников энергии. Соответствующие документы утверждены", - сказал Мишустин.
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Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта
Мишустин: РФ призывает ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта