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Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта - РИА Новости, 16.10.2024
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11:15 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/rossija-1978288253.html
Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта
Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта
Россия призывает страны ШОС более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта и цифровой трансформации этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:15
2024-10-16T11:15
россия
пакистан
михаил мишустин
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия призывает страны ШОС более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта и цифровой трансформации этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Пора более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта, цифровой трансформации этого сектора, внедрения современных технологий. Чтобы сократить уровень выбросов, расширить использование чистых и возобновляемых источников энергии. Соответствующие документы утверждены", - сказал Мишустин.
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россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин призвал ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта

Мишустин: РФ призывает ШОС более плотно заняться декарбонизацией транспорта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия призывает страны ШОС более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта и цифровой трансформации этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"Пора более плотно заняться вопросами декарбонизации транспорта, цифровой трансформации этого сектора, внедрения современных технологий. Чтобы сократить уровень выбросов, расширить использование чистых и возобновляемых источников энергии. Соответствующие документы утверждены", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Мишустин призвал страны ШОС наращивать промышленную кооперацию
Вчера, 11:13
 
РоссияПакистанМихаил МишустинШОС
 
 
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