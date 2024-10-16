https://ria.ru/20241016/rosgvardija-1978302866.html
Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов
Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 16.10.2024
Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов
Спецназ Росгвардии уничтожил технику и место укрытия живой силы ВСУ в Черниговской области Украины с помощью FPV-дронов, сообщили в пресс-службе Центрального... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:20
2024-10-16T12:20
2024-10-16T12:20
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
брянская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил технику и место укрытия живой силы ВСУ в Черниговской области Украины с помощью FPV-дронов, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. Отмечается, что росгвардейцы, выполняющие задачи на территории приграничных районов Брянской области, уничтожают выявленную технику и места укрытия живой силы противника. "Спецназовцы осуществили FPV-засаду на технику противника. В результате было зафиксировано два взрыва, один из которых пришелся на транспортное средство противника", - говорится в сообщении. Спецназ уничтожил автомобиль противника и ударил по пехоте. Кадры, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение живой силы и техники ВСУ в Черниговской области, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240514/boepripasy-1945907189.html
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черниговская область, украина, брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Брянская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов
Росгвардия уничтожила технику и место укрытия ВСУ с помощью FPV-дронов