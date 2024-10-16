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Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/rosgvardija-1978302866.html
Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов
Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 16.10.2024
Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов
Спецназ Росгвардии уничтожил технику и место укрытия живой силы ВСУ в Черниговской области Украины с помощью FPV-дронов, сообщили в пресс-службе Центрального... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:20
2024-10-16T12:20
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
брянская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил технику и место укрытия живой силы ВСУ в Черниговской области Украины с помощью FPV-дронов, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. Отмечается, что росгвардейцы, выполняющие задачи на территории приграничных районов Брянской области, уничтожают выявленную технику и места укрытия живой силы противника. "Спецназовцы осуществили FPV-засаду на технику противника. В результате было зафиксировано два взрыва, один из которых пришелся на транспортное средство противника", - говорится в сообщении. Спецназ уничтожил автомобиль противника и ударил по пехоте. Кадры, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение живой силы и техники ВСУ в Черниговской области, отметили в ведомстве.
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черниговская область
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черниговская область, украина, брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Брянская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов

Росгвардия уничтожила технику и место укрытия ВСУ с помощью FPV-дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне СВО
Оператор FPV-дрона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Оператор FPV-дрона в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил технику и место укрытия живой силы ВСУ в Черниговской области Украины с помощью FPV-дронов, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Отмечается, что росгвардейцы, выполняющие задачи на территории приграничных районов Брянской области, уничтожают выявленную технику и места укрытия живой силы противника.
"Спецназовцы осуществили FPV-засаду на технику противника. В результате было зафиксировано два взрыва, один из которых пришелся на транспортное средство противника", - говорится в сообщении.
Спецназ уничтожил автомобиль противника и ударил по пехоте. Кадры, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение живой силы и техники ВСУ в Черниговской области, отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаБрянская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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