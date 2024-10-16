https://ria.ru/20241016/rosgvardija-1978302866.html

Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов

Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 16.10.2024

Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов

Спецназ Росгвардии уничтожил технику и место укрытия живой силы ВСУ в Черниговской области Украины с помощью FPV-дронов, сообщили в пресс-службе Центрального... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:20

2024-10-16T12:20

2024-10-16T12:20

специальная военная операция на украине

черниговская область

украина

брянская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил технику и место укрытия живой силы ВСУ в Черниговской области Украины с помощью FPV-дронов, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. Отмечается, что росгвардейцы, выполняющие задачи на территории приграничных районов Брянской области, уничтожают выявленную технику и места укрытия живой силы противника. "Спецназовцы осуществили FPV-засаду на технику противника. В результате было зафиксировано два взрыва, один из которых пришелся на транспортное средство противника", - говорится в сообщении. Спецназ уничтожил автомобиль противника и ударил по пехоте. Кадры, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение живой силы и техники ВСУ в Черниговской области, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240514/boepripasy-1945907189.html

черниговская область

украина

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черниговская область, украина, брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины