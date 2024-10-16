https://ria.ru/20241016/rabotino-1978274454.html

Разведчик рассказал о работе ударных беспилотников в районе Работино

Разведчик рассказал о работе ударных беспилотников в районе Работино - РИА Новости, 16.10.2024

Разведчик рассказал о работе ударных беспилотников в районе Работино

Расчет ударных БПЛА 291-го полка Вооруженных сил РФ уничтожил несколько огневых точек и до пяти украинских военных в районе населенного пункта Работино в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:06

2024-10-16T10:06

2024-10-16T10:06

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ТОКМАК, 16 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 291-го полка Вооруженных сил РФ уничтожил несколько огневых точек и до пяти украинских военных в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости российский разведчик с позывным "Немец". "За один боевой выход расчет нашего подразделения уничтожил несколько огневых точек противника и до пяти боевиков в районе населенного пункта Работино. Наши расчеты продолжают выполнение боевых задач по поиску и уничтожению сил противника круглосуточно", - сказал "Немец". Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

работино

запорожская область

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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность