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Разведчик рассказал о работе ударных беспилотников в районе Работино
Разведчик рассказал о работе ударных беспилотников в районе Работино - РИА Новости, 16.10.2024
Разведчик рассказал о работе ударных беспилотников в районе Работино
Расчет ударных БПЛА 291-го полка Вооруженных сил РФ уничтожил несколько огневых точек и до пяти украинских военных в районе населенного пункта Работино в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:06
2024-10-16T10:06
2024-10-16T10:06
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ТОКМАК, 16 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 291-го полка Вооруженных сил РФ уничтожил несколько огневых точек и до пяти украинских военных в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости российский разведчик с позывным "Немец". "За один боевой выход расчет нашего подразделения уничтожил несколько огневых точек противника и до пяти боевиков в районе населенного пункта Работино. Наши расчеты продолжают выполнение боевых задач по поиску и уничтожению сил противника круглосуточно", - сказал "Немец". Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Разведчик рассказал о работе ударных беспилотников в районе Работино
Разведчик: расчет БПЛА уничтожил несколько огневых точек и до пяти военных ВСУ