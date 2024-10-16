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ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Орловской областью
ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Орловской областью - РИА Новости, 16.10.2024
ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Орловской областью
Четыре вражеских беспилотника сбиты над Орловской областью, по имеющимся данным, пострадавших и повреждений нет, сообщил Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:40
2024-10-16T21:40
2024-10-16T21:49
специальная военная операция на украине
орловская область
происшествия
андрей клычков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Четыре вражеских беспилотника сбиты над Орловской областью, по имеющимся данным, пострадавших и повреждений нет, сообщил Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбито четыре БПЛА. По имеющейся информации пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, происшествия, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Происшествия, Андрей Клычков
ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Орловской областью
Клычков: ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Орловской областью