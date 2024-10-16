https://ria.ru/20241016/pvo--1978399600.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 16.10.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен системой противовоздушной обороны над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:36

2024-10-16T19:36

2024-10-16T19:40

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен системой противовоздушной обороны над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз