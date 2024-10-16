https://ria.ru/20241016/putin-1978369695.html
Путин на совещании с правительством предложил обсудить подготовку к зиме
Путин на совещании с правительством предложил обсудить подготовку к зиме - РИА Новости, 16.10.2024
Путин на совещании с правительством предложил обсудить подготовку к зиме
Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании с правительством РФ обсудить актуальный вопрос подготовки к зиме. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:04
2024-10-16T17:04
2024-10-16T17:11
владимир путин
михаил мурашко
дмитрий песков
россия
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании с правительством РФ обсудить актуальный вопрос подготовки к зиме."У нас Михаил Альбертович (министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - ред.) расскажет о программах модернизации первичного звена здравоохранения, о развитии инфраструктуры в этой сфере. Но предлагаю начать с вопроса весьма актуального — это подготовка к зиме", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду проведет совещание с членами правительства. В открытом режиме на совещании с членами кабмина министр здравоохранения Михаил Мурашко будет докладывать о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена.
https://ria.ru/20241009/otoplenie-1897584168.html
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владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мурашко, Дмитрий Песков, Россия, Общество
Путин на совещании с правительством предложил обсудить подготовку к зиме
Путин на совещании с правительством РФ предложил обсудить подготовку к зиме