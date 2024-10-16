https://ria.ru/20241016/putin-1978369695.html

Путин на совещании с правительством предложил обсудить подготовку к зиме

Путин на совещании с правительством предложил обсудить подготовку к зиме - РИА Новости, 16.10.2024

Путин на совещании с правительством предложил обсудить подготовку к зиме

Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании с правительством РФ обсудить актуальный вопрос подготовки к зиме. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:04

2024-10-16T17:04

2024-10-16T17:11

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании с правительством РФ обсудить актуальный вопрос подготовки к зиме."У нас Михаил Альбертович (министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - ред.) расскажет о программах модернизации первичного звена здравоохранения, о развитии инфраструктуры в этой сфере. Но предлагаю начать с вопроса весьма актуального — это подготовка к зиме", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду проведет совещание с членами правительства. В открытом режиме на совещании с членами кабмина министр здравоохранения Михаил Мурашко будет докладывать о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена.

https://ria.ru/20241009/otoplenie-1897584168.html

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2024

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владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, россия, общество