Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:39 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/putin--1978377761.html
Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов
Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов - РИА Новости, 16.10.2024
Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов
Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести отдельное совещание по развитию проекта круглогодичных курортов на побережье России. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:39
2024-10-16T17:39
туризм
россия
владимир путин
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_0893cef12ce9766609e9f4889a707084.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести отдельное совещание по развитию проекта круглогодичных курортов на побережье России. В ходе совещания членов правительства с Путиным, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил президенту в начале следующего года провести отдельное совещание по развитию круглогодичных курортов России. "Хорошо", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240307/investitsii-1931785441.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_14a73e6e30c8e9059f3894e430c8f3d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дмитрий чернышенко
Туризм, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов

Путин поддержал идею об отдельном совещании по развитию круглогодичных курортов

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести отдельное совещание по развитию проекта круглогодичных курортов на побережье России.
В ходе совещания членов правительства с Путиным, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил президенту в начале следующего года провести отдельное совещание по развитию круглогодичных курортов России.
"Хорошо", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Путин оценил рост инвестиций в курорты Краснодарского края
7 марта, 17:17
 
ТуризмРоссияВладимир ПутинДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала