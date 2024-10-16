https://ria.ru/20241016/putin--1978377761.html

Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов

Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов - РИА Новости, 16.10.2024

Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести отдельное совещание по развитию проекта круглогодичных курортов на побережье России. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:39

2024-10-16T17:39

2024-10-16T17:39

туризм

россия

владимир путин

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести отдельное совещание по развитию проекта круглогодичных курортов на побережье России. В ходе совещания членов правительства с Путиным, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил президенту в начале следующего года провести отдельное совещание по развитию круглогодичных курортов России. "Хорошо", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240307/investitsii-1931785441.html

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2024

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россия, владимир путин, дмитрий чернышенко