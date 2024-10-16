https://ria.ru/20241016/putin--1978377761.html
Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов
Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов - РИА Новости, 16.10.2024
Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов
Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести отдельное совещание по развитию проекта круглогодичных курортов на побережье России. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:39
2024-10-16T17:39
2024-10-16T17:39
туризм
россия
владимир путин
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_0893cef12ce9766609e9f4889a707084.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести отдельное совещание по развитию проекта круглогодичных курортов на побережье России. В ходе совещания членов правительства с Путиным, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил президенту в начале следующего года провести отдельное совещание по развитию круглогодичных курортов России. "Хорошо", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240307/investitsii-1931785441.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_14a73e6e30c8e9059f3894e430c8f3d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий чернышенко
Туризм, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Путин поддержал идею провести совещание по развитию круглогодичных курортов
Путин поддержал идею об отдельном совещании по развитию круглогодичных курортов